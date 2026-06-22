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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 21/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố binh sĩ nước này được toàn quyền hành động để loại bỏ các mối đe dọa tại Liban, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực mà Tel Aviv gọi là “vùng an ninh”.
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/bo_truong_quoc_phong_israel_binh_si_tai_liban_duoc_toan_quyen_dap_tra_cac_moi_de_doa.mp4
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