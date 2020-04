Boeing thông báo sẽ cắt giảm 16.000 việc làm vì thua lỗ nặng

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đã sụt giảm nhanh chóng trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành, trong khi đó, Boeing vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau các vụ tai nạn liên quan đến dòng máy bay 737 Max.

Máy bay 737 Max. Ảnh: Reuters.

Boeing tuyên bố sẽ cắt giảm 10% công việc, tương đương 16.000 vị trí việc làm. Đây sẽ là đợt cắt giảm sâu nhất của tập đoàn này. Bên cạnh đó, Boeing cho biết sẽ tăng cường sản xuất hai dòng máy bay chở khách thân rộng là 787 Dreamliner và 777.

“Nhu cầu về đi lại qua đường hàng không đã sụt giảm nghiêm trọng. Đại dịch cũng đang giáng 1 đòn mạnh mẽ vào việc kinh doanh của chúng tôi”, ông David Calhoun, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Boeing cho biết. Theo ông David Calhoun, công ty đã đề xuất cung cấp gói sa thải tự nguyện đối với 70.000 nhân viên. “Chúng tôi hy vọng sẽ có một số lượng lớn nhân viên tự nguyện ra đi”. Việc cắt giảm việc làm dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2020.

Boeing đã mất 1,7 tỷ USD do việc cắt giảm các hoạt động chính của tập đoàn này, mức thua lỗ tồi tệ hơn dự đoán của Wall Street. Tập đoàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, không chỉ bởi cuộc khủng hoảng liên quan đến dòng máy bay 737 Max mà còn bởi các hãng hàng không đã hủy hoặc trì hoãn đơn hàng mua máy bay mới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước đó, việc tạm thời đóng cửa các nhà máy tại bang Washington do lo ngại về sự lây lan dịch bệnh đã khiến Boeing bị “bốc hơi” 137 triệu USD.

Boeing đã dừng sản xuất 737 MAX – dòng máy bay bán chạy nhất của tập đoàn này vào tháng 1/2020, trước khi dịch bệnh tác động tiêu cực đến việc đi lai bằng đường hàng không. Động thái này diễn ra sau 2 vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX khiến 346 người thiệt mạng vào tháng 3/2019.

Theo Hãng tổng hợp dữ liệu Cirium gần 2/3 số lượng máy bay trên thế giới hiện đang nằm “đắp chiếu” khi các hãng hàng không cắt giảm lịch trình chuyến bay. Trong khi đó nhu cầu đi lại của hành khách đã giảm 90%./.