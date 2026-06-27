Burkina Faso cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp

Tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp, được chính phủ Burkina Faso công bố trên đài truyền hình nhà nước tối qua. Bộ trưởng Thông tin Burkina Faso Gilbert Ouedraogo cho biết quyết định có hiệu lực ngày 26/6, được đưa ra trên cơ sở quá trình đánh giá toàn diện quan hệ Pháp-Burkina Faso.

Tổng thống Burkina Faso Ibrahim Traoré. Ảnh AP

Ông Ouedraogo nhấn mạnh các điều kiện cần thiết để thúc đẩy quan hệ bang giao là sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tuy nhiên, Paris đã không tuân thủ điều này. Ngược lại, Pháp đã hậu thuẫn các mạng lưới chống đối và các phần tử khủng bố tại Burkina Faso.

Pháp và Burkina Faso thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức ngày 4/8/1960, chỉ một ngày trước khi quốc gia Tây Phi tuyên bố độc lập khỏi Pháp ngày 5/8/1960.