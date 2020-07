Các bang ở Australia cảnh giác trước sự lây lan Covid-19 từ Victoria

Trước thực trạng này, các địa phương khác của Australia tăng cường kiểm soát người đến từ bang Victoria và từ các điểm nóng Covid-19 tại bang New South Wales để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

28 ca Covid_19 tại bang New South Wales của Australia được xác định liên quan đến khách sạn Crossroad. Nguồn Getty Images.

Dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu lắng dịu tại bang Victoria của Australia khi số người được xác định mắc bệnh trong 24h qua lên tới 270. Quan chức y tế dự đoán, trong hai tuần tới, hàng trăm người tại bang này sẽ phải nhập viện điều trị Covid-19.

Trong khi đó, tại bang láng giềng New South Wales, tuy số ca Covid-19 mới xuất hiện trong 24h qua là 13 trường hợp nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại bang Victoria, số ca bệnh lây lan trong cộng đồng tại bang New South Wales liên tục tăng khiến chính quyền rất lo ngại. Cho đến lúc này, đa phần số ca Covid-19 mới tại bang New South Wales liên quan đến 2 địa điểm là một quán bar tại Sydney và khách sạn Crossoroad tại vùng Casula tại bang New South Wales.

Trước tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu lan rộng hơn tại bang New South Wales, chính quyền bang hôm nay đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát, giảm số lượng người được tụ tập trong quán bar và yêu cầu những người đến quán bar phải cung cấp thông tin liên lạc.

Trong khi đó, bang Queensland coi 2 vùng gồm Liverpool và Campbelltown thuộc bang New South Wales, nơi gần với khách sạn Crossroad là điểm nóng Covid-19 và yêu cầu tất cả những người đã từng đến khách sạn này phải cách ly.

Bang Queensland đồng thời nâng mức phạt đối với những người vi phạm các quy định về kiểm soát dịch bệnh tại bang này. Bang Nam Australia cũng vừa quyết định không mở cửa biên giới với bang New South Wales và Canberra vào ngày 20/7 tới như kế hoạch do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại hai địa phương này.

Tính đến sáng 14/7, Australia có thêm 283 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại Australia lên tới 10.250 trường hợp, trong đó 108 người đã tử vong./.