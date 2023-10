Các công ty du lịch Séc hủy tour đến Israel trong vài tuần

Điều này đã được tuyên bố bởi Phó chủ tịch Hiệp hội các công ty du lịch Cộng hòa Séc Jan Papez. Theo ông Jan Papez, những khách hàng không muốn quay lại Cộng hòa Séc ngay lập tức vẫn có thể tiếp tục chuyến đi của mình. Những người trở về Séc có thể khởi hành trên một hãng hàng không thông thường.

Ảnh: AP

Do tình hình ở Israel, một số chuyến bay giữa Praha và Tel Aviv cũng đã bị hủy hoặc hoãn. Do đó, sân bay quốc tế Praha (Vaclav Havel) đã lưu ý hành khách nên theo dõi trang web của các hãng hàng không mà họ đã mua vé.

Do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của những kẻ cực đoan từ phong trào Palestine Hamas vào Israel và sự trả đũa sau đó của nhà nước Do Thái, các hãng hàng không từ khắp nơi trên thế giới đã hủy hàng chục chuyến bay đến Israel vào cuối tuần qua.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Séc, khoảng 200 người Séc hiện đang ở Israel theo đường du lịch đều an toàn.