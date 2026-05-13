Các nhà khoa học dự báo khí hậu năm 2026 "nghiêm trọng" và "khốc liệt"



Ngày 12/5, Cộng đồng khoa học quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia khí tượng tại Pháp, đã đồng loạt phát đi những cảnh báo khẩn cấp về tình trạng nóng lên toàn cầu. Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm "cực đoan" và "nghiêm trọng", nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là vấn đề khí hậu đang dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu trong các chương trình nghị sự chính trị.

Các nhà nghiên cứu thuộc Nhóm Phân tích thời tiết thế giới (World Weather Attribution-WWA) kêu gọi chính phủ và người dân sớm có một “sự thức tỉnh” trước khủng hoảng khí hậu. Theo các mô hình dự báo, năm 2026 nhiều khả năng sẽ phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trước đó. Nói cách khác, sự nóng lên toàn cầu không còn là nguy cơ xa vời mà đã trở thành hiện thực, thể hiện qua các đợt nắng nóng kéo dài và thiên tai ngày càng dữ dội.

Một trong những yếu tố khiến năm 2026 trở nên đặc biệt nguy hiểm là sự quay trở lại của hiện tượng El Nino - Ảnh: Reuters

Ông Christophe Cassou, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) cho biết, các đợt nắng nóng đang xuất hiện thường xuyên hơn ở cả hai bán cầu. Tại Ấn Độ, nhiệt độ đã lên tới 46 độ C ngay từ mùa xuân; ở Australia, nhiều nơi ghi nhận mức trên 40 độ C. Tại Mỹ, một đợt nắng nóng bất thường đã bao trùm phần lớn đất nước vào tháng 3, hiện tượng mà các nhà khoa học cho rằng khó có thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.

Greenland vừa trải qua tháng Giêng nóng nhất trong lịch sử ghi nhận. Tại Pháp, các hiện tượng thời tiết bất thường cũng xuất hiện dồn dập, kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ ngay từ tháng Hai, sau một mùa Đông có nhiều bão, lũ lụt và mưa lớn; sang tháng Tư, thời tiết lại trở nên đặc biệt nóng và khô.

Một trong những yếu tố khiến năm 2026 trở nên đặc biệt nguy hiểm là sự quay trở lại của hiện tượng El Nino. Theo chuyên trang La Chaîne Météo của Pháp, giới khoa học đang theo dõi sát sự ấm lên bất thường của vùng nước ở Thái Bình Dương.

El Niño được dự báo sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu vốn đã tăng cao do khí thải nhà kính, đồng thời gây xáo trộn lớn về lượng mưa, lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi, hạn hán gay gắt ở những nơi khác, từ đó đe dọa trực tiếp an ninh lương thực toàn cầu.

Theo các nhà khoa học, vấn đề sống còn của nhân loại đang bị đẩy xuống hàng thứ yếu trước các khủng hoảng địa chính trị và kinh tế ngắn hạn. Họ cảnh báo rằng việc lơ là các cam kết môi trường vào thời điểm này có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược.

Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Năm 2026 phải là thời điểm để hành động quyết liệt hơn bao giờ hết, bởi nếu không có những thay đổi mang tính đột phá trong chính sách và nhận thức, khả năng thích ứng của con người trước các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ sớm chạm tới giới hạn.