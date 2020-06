Các nước Arab họp khẩn cấp về tình hình Libya

Cuộc họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của bộ trưởng ngoại giao Oman. Trong suốt thời gian qua, Ai Cập đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya và chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài vào quốc gia Bắc Phi này.

Liên đoàn các nước Arab họp khẩn về Libya. Ảnh: RT.

Ai Cập đã cảnh báo thành phố Sirte và Al-Jufrah của Libya là một lằn ranh đỏ đối với an ninh nước này. Mặc dù vậy, lực lượng miền đông và lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc của thủ tướng Fayez al-Sarraj do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn leo thang căng thẳng. Nhiều quốc gia Arab ủng hộ Ai Cập trong bảo vệ biên giới, chống chủ nghĩa cực đoan và lên án sự can thiệp bất hợp pháp của nước ngoài vào nội bộ Libya.

Trong khi đó, quân đội quốc gia Libya do tướng Haftar chỉ huy tuyên bố sẽ đối phó với bất kỳ mục tiêu nào đe dọa lãnh thổ Libya. Quân đội quốc gia Libya nhấn mạnh rằng sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ và sự chiếm đóng trực tiếp của họ trên các vùng đất Libya là mối đe dọa an ninh không chỉ đối với Libya, Ai Cập và khu vực Arab mà còn đối với châu Âu./.