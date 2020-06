Các nước Arab phản đối sự can thiệp bên ngoài vào khủng hoảng Libya

Kết thúc cuộc họp khẩn cấp về Libya ngày hôm qua (23/4), Ngoại trưởng các nước Arab khẳng định tầm quan trọng của giải pháp chính trị toàn diện đối với cuộc khủng hoảng Libya và bác bỏ mọi sự can thiệp bất hợp pháp vào nước này.

Ngoại trưởng Arab kêu gọi ngừng bắn ở Libya và ngăn chặn can thiệp vào nước này.Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng các nước Arab nhấn mạnh cam kết về sự thống nhất và chủ quyền của Libya cũng như cần khôi phục an ninh và ổn định ở quốc gia bắc Phi này; nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp chính trị toàn diện đối với cuộc khủng hoảng ở Libya và thực hiện đầy đủ thỏa thuận chính trị đã ký kết.

Tuyên bố kết thúc cuộc họp khẳng định vai trò then chốt và thiết yếu của các nước láng giềng Libya cũng như tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các nước, đồng thời bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào Libya.

Tuyên bố hoan nghênh tất cả các sáng kiến và nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự và nối lại tiến trình chính trị ở Libya dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Trước hết, các bên ở Libya phải đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ngay lập tức để trở lại đàm phán.

Cuộc họp khẩn cấp cấp ngoại trưởng các nước Arab diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến ở Libya leo thang căng thẳng trước sự hậu thuẫn về quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cho lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc. Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi máy bay không người lái, đưa quân đội tới Libya để đối đầu với lực lượng miền đông Libya do Tướng Khalifar Haftar dẫn đầu. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ ở lại Libya theo đề nghị của chính phủ Libya.

Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho tình hình Libya và Trung Đông thêm phức tạp và đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước châu Âu, các nước Arab. Ngoài việc mở rộng ảnh hưởng sang châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ muốn gây sức ép với liên minh châu Âu do liên quan tới vấn đề người nhập cư, mở rộng quyền khai thác khí đốt ở biển Địa Trung Hải.

Trước diễn biến tình hình leo thang căng thẳng tại Libya, hôm qua (23/6), Tổng thư ký Liên đoàn Arab đã lên án việc gia tăng triển khai các lực lượng lính đánh thuê đến Libya.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng của khối các nước Arab về tình hình Libya vào ngày hôm qua (24/6), Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit đã bày tỏ quan ngại về quá trình gia tăng can dự quân sự của các lực lượng nước ngoài vào cuộc xung đột ở Libya; cũng như các vi phạm liên tiếp đối với lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc với nước này.

Ông Aboul Gheit nhấn mạnh sự can dự quân sự của các lực lượng bên ngoài đang khiến Libya - một thành viên của Liên đoàn Arab, trở thành một chiến trường ủy nhiệm.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab cũng cảnh bảo rằng người dân Libya đã và đang gánh chịu hậu quả to lớn của cuộc xung đột vốn kéo dài gần 10 năm nay. Những diễn biến trên thực địa tại Libya đang đẩy các nỗ lực hoà bình quốc tế rơi vào bế tắc. Khủng hoảng tại Libya cũng là một mối đe dọa với sự ổn định, an ninh của các nước láng giềng và an ninh quốc gia của các nước Arab./.