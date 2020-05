Các thành phố lớn kêu gọi Australia cho phép sinh viên quốc tế trở lại

Dịch Covid-19 đang làm cho ngành giáo dục Australia thiệt hại nặng nề khi sinh viên quốc tế không thể tới nước này nhập học làm cho các trường giảm nguồn thu lớn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tại Australia, thị trưởng các thành phố là thủ phủ của một số bang, nơi có nhiều trường đại học nổi tiếng và là điểm đến ưa chuộng của các sinh viên quốc tế đều bày tỏ mong muốn chính phủ sớm cho phép các sinh viên quốc tế quay trở lại nước này học tập.

Sinh viên quốc tế là nguồn thu quan trọng của các trường Đại học tại Australia. Ảnh: Đại học Sydney.

Bà Clover Moore, Thị trưởng thành phố Sydney thuộc bang New South Wales kêu gọi nội các liên bang mở rộng cần coi sinh viên quốc tế là “đối tượng ưu tiên” hàng đầu khi cân nhắc mở cửa biên giới. Bà Clover Moore khẳng định “sinh viên quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với tương lai nền kinh tế và xã hội của thành phố Sydney” vì vậy bà “khuyến khích các bang và chính quyền liên bang coi việc đưa sinh viên quốc tế quay trở lại học tập là ưu tiên hàng đầu” khi nới lỏng kiểm soát biên giới.



Bà Sally Capp, thị trưởng thành phố Melboure của bang Victoria, nơi có đông sinh viên quốc tế theo học cũng cho biết “giáo dục quốc tế là lĩnh vực xuất khẩu hàng đầu của thành phố” và khẳng định việc cách ly tập trung tại khách sạn, cài đặt phần mềm truy soát là những công cụ để đảm bảo sự an toàn cho các sinh viên quốc tế.

Thị trưởng thành phố Brisbane thuộc bang Queensland Adrian Shrinner cũng khẳng định, sinh viên quốc tế quay trở lại thành phố này sẽ làm cho nền kinh tế của thành phố nhanh chóng hồi phục. Là ngành xuất khẩu đứng thứ 10 của thành phố, mỗi năm, giáo dục quốc tế mang về khoảng 3,6 tỷ AUD cho thành phố Brisbane.

Cùng chung quan điểm này, bà Sandy Vershoor thị trường thành phố Adelaide thuộc bang Nam Australia cho biết, sinh viên quốc tế chiếm 25% dân số của bang này vì vậy sự phát triển kinh tế của thành phố Adelaide phụ thuộc vào việc gia tăng các sinh viên quốc tế. Thậm chí bà Sandy Vershoor còn khẳng định “sinh viên quốc tế là những người tạo ra việc làm” cho thành phố”.

Thị trưởng thành phố Hobart thuộc bang Tasmania Anna Reynold cho hay thành phố đang đề nghị chính quyền bang lên kế hoạch để đưa sinh viên quốc tế quay trở lại để phục hồi văn hóa do sinh viên dẫn đầu và làm thị trường nhà đất sôi động trở lại.

Hiện bang Nam Australia đã gửi nội các liên bang mở rộng đề xuất kế hoạch đón sinh viên quốc tế quay trở lại học tập trong khi hai bang khác là New South Wales và Victoria cũng đang soạn thảo kế hoạch tương tự. Tuy vậy, tại Australia vẫn còn hai bang là Queensland và Tây Australia vẫn còn đang do dự trước việc mở cửa biên giới cũng như tiếp nhận các sinh viên quốc tế do lo ngại có thể gây ra làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ 2 có thể làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử bang diễn ra trong năm nay.

Vì Australia đóng cửa biên giới với người nước ngoài nên đến lúc này có khoảng 83.000 sinh viên quốc tế tuy đã có thị thực nhập cảnh nhưng chưa thể đến nước này học tập. Vì việc này mà ngành giáo dục Australia được cho là thiệt hại gần 5 tỷ AUD và khoảng 20.000 người lao động mất việc làm. Nếu biên giới Australia không sớm mở cửa với các sinh viên quốc tế thì mức độ thiệt hại và số lượng người mất việc làm sẽ tiếp tục tăng.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam có khoảng 30.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại Australia. Dịch Covid-19 khiến cho một số em chưa kịp sang nhập học hồi đầu năm trong khi một số khác đã quay trở về nước do lo ngại tình hình dịch bệnh./.