Các trường học tại Australia đối phó với đại dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Australia, nhất là trong 2 tuần gần đây số ca nhiễm mới liên tục tăng với tốc độ khoảng 10 trường hợp mỗi ngày. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và ảnh hưởng đến chương trình học tập của học sinh, sinh viên cũng như chương trình đào tạo của nhà trường, các cơ sở giáo dục tại Australia đã có nhiều biện pháp nhằm đối phó với dịch Covid-19.

Ngoại ô Sydney. Ảnh: Getty.

Cung cấp thông tin về dịch bệnh và biện pháp kiểm soát dịch bệnh



Kể từ khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Australia, chính quyền liên bang, các bang và cơ quan giáo dục các địa phương xác định trường học là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, do vậy cần có triển khai các biện pháp cụ thể và phù hợp để phòng chống dịch. Trên cơ sở hướng dẫn của các sở giáo dục từng bang, các cơ sở đào tạo đã chủ động cung cấp thông tin cập nhật trên trang web của các trường, đồng thời gửi thông báo qua thư điện tử đến từng phụ huynh và học sinh về dịch bệnh Covid-19, các triệu chứng của bệnh, hình thức và cơ chế lây nhiễm, hướng dẫn các biện pháp tăng cường vệ sinh phòng bệnh, cách phòng tránh hiệu quả và quy trình phản ứng khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ là Covid-19. Cụ thể, các học sinh, sinh viên sau khi phát hiện các dấu hiệu sức khỏe bất thường tương tự như bệnh cúm cần chủ động cách ly tại nhà, không đến trường, đồng thời thông báo ngay cho trường để trường phối hợp với cơ quan y tế tiến hành đánh giá tình hình, sàng lọc và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

Cập nhật thông tin về dịch bệnh, các vùng có dịch và cách ly y tế

Do Australia là quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc và số lượng học sinh, sinh viên đến từ các nước nhiều nên các cơ sở đào tạo thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là các quốc gia có dịch bệnh phát triển và nguy cơ lây lan cao. Đối với học sinh, sinh viên là công dân Australia trở về nước từ vùng có dịch bệnh hoặc tiếp xúc với những người đến Australia từ vùng có dịch, các trường yêu cầu học sinh, sinh viên tự cách ly tại nhà đủ 14 ngày, đồng thời thông báo ngay cho trường những dấu hiệu bất thường về sức khỏe để được hướng dẫn tiếp theo và kiểm tra y tế. Các trường cũng yêu cầu học sinh, sinh viên tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn y tế của bác sĩ và cơ quan chức năng, không tự ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh chưa được kiểm chứng để tránh gây ra những tác động ngoài ý muốn đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Tăng cường các biện pháp phòng dịch tại cơ sở đào tạo

Sau khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng và số ca nhiễm mới tăng nhanh, người việc hướng dẫn học sinh, sinh viên tăng cường ý thức phòng dịch, các trường đã hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, dừng mọi kế hoạch thăm quan học tập ở nước ngoài của học sinh, sinh viên, bổ sung nhiều biện pháp phòng dịch như dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay, yêu cầu học sinh, sinh viên giữ khoảng cách khi tiếp xúc với những người có vấn đề về sức khỏe, nhất là bệnh về hô hấp, hạn chế tiếp xúc tay vào các đồ vật hoặc tại các địa điểm công cộng, luôn giữ tay sạch sẽ và hạn chế đưa tay lên mặt trước khi rửa sạch tay, thường xuyên vệ sinh khử trùng phòng học và những khu vực tập trung đông người…

Tại các trường tiểu học và cơ sở giáo dục mầm non, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang được thực hiện nghiêm ngặt hơn do các học sinh tại đây hầu như chưa có ý thức về an toàn dịch bệnh. Tại các trường này, việc trao đổi thông tin giữa nhà trường với phụ huynh học sinh được duy trì thường xuyên, chặt chẽ và cụ thể hơn so với các trường trung học và đại học. Các giáo viên phụ trách lớp được trường yêu cầu theo dõi tình hình sức khỏe của từng học sinh, nhất là các biểu hiện bất thường về hô hấp để kịp thời thông báo cho trường, cơ quan y tế và phụ huynh học sinh để theo dõi, thăm khám kịp thời nhưng vẫn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh và công việc của phụ huynh học sinh.

Kịp thời xử lý các trường hợp nhiễm bệnh

Đối với trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm Covid-19, các trường lập tức cách ly đối tượng nghi nhiễm, thông báo với gia đình để đưa về nhà cách ly theo dõi, thông báo cho cơ quan y tế tiến hành khủ trùng phòng, khu vực lân cận hoặc toàn bộ trường học, khoanh vùng các học sinh, sinh viên tiếp xúc gần và có nguy cơ lây nhiễm cao, tạm thời đóng cửa trường học để tiến hành các biện pháp phòng dịch. Trong tuần qua tại thành phố Sydney có 5 trường hợp mắc Covid-19 tại 4 cơ sở đào tạo, bao gồm 1 trường đại học và 3 trường trung học. Sau khi phát hiện các ca nhiễm, cơ quan y tế địa phương đã phối hợp với nhà trường và gia đình tiến hành cách ly các ca nhiễm, đóng cửa trường học và tiến hành khử trùng. Sau khoảng 1-2 ngày, sau khi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các trường đã được phép mở cửa trở lại để đảm bảo không làm gián đoạn chương trình đào tạo của trường và học sinh.

Đối với các trường hợp nghi nhiễm virus gây bệnh Covid-19 và được yêu cầu cách ly tại nhà, cơ quan y tế địa phương và trường học yêu cầu người cách ly tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn cách ly bao gồm không ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, luôn đeo khẩu trang, không ở chung phòng với người khác, không dùng chung đồ vật với người khác.

Tổ chức học trực tuyến để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh

Khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan nhanh, nhiều trường học của Australia đã tăng cường tổ chức các khóa học trực tuyến cũng như tổ chức các kỳ thi, kiểm tra hết môn học trên các nền tảng trực tuyến để hạn chế di chuyển cho học sinh, sinh viên, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tính đến đầu tuần này đã có hàng nghìn thư yêu cầu của giáo viên và phụ huynh học sinh tại Australia đề nghị chính quyền xem xét đóng cửa tạm thời các trường học khi các ca nhiễm Covid-19 mới liên tục tăng và chuyển sang sử dụng hình thức giáo dục trực tuyến để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho cộng đồng./.