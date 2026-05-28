Campuchia gọi nhập ngũ cuối năm 2026, mục tiêu tuyển 2% thanh niên

Hôm 27/5, Đại tướng Meas Savon, Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, sau khi Luật Nghĩa vụ quân sự đã được quyền Quốc trưởng Hun Sen ký ban hành, Bộ Quốc phòng Campuchia đã xây dựng cơ chế tuyển quân và giao nhiệm vụ cho các quân khu, đơn vị trực thuộc chuẩn bị thực thi luật. Ông cho rằng việc thực thi Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ góp phần quan trọng tăng cường quốc phòng và phát triển nguồn nhân lực có kỷ luật, đạo đức và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tuyển chọn từ 1,5% đến 2% thanh niên nam giới từ 18 đến 25 tuổi trên cả nước nhập ngũ trong 24 tháng, sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự, một số người có thể tiếp tục được tuyển chọn làm quân nhân chuyên nghiệp.

Trả lời một số ý kiến lo ngại về sự bình đẳng trong việc thực thi luật, Đại tướng Meas Savon cho biết việc tuyển quân sẽ diễn ra minh bạch và không phân biệt đối xử. Mọi người, dù giàu hay nghèo, đều phải tuân thủ Luật Nghĩa vụ quân sự. Những người trốn nghĩa vụ quân sự trong thời bình sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. Trong thời chiến hình phạt tăng lên từ 2 đến 5 năm tù.

Trước đó, Quyền Quốc trưởng Hun Sen cũng khẳng định Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ được áp dụng công bằng, ngay cả các cháu trai của ông cũng sẵn sàng tuân thủ luật mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.