Cải chính

Campuchia gọi nhập ngũ cuối năm 2026, mục tiêu tuyển 2% thanh niên

Thứ Năm, 17:59, 28/05/2026
VOV.VN - Chỉ ít ngày sau khi Luật Nghĩa vụ quân sự được ban hành, Bộ Quốc phòng Campuchia đã lên kế hoạch gọi nhập ngũ từ 1,5%-2% trên tổng số thanh niên trong độ tuổi quy định, không phân biệt điều kiện gia đình giàu nghèo hay quyền lực.

Hôm 27/5, Đại tướng Meas Savon, Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, sau khi Luật Nghĩa vụ quân sự đã được quyền Quốc trưởng Hun Sen ký ban hành, Bộ Quốc phòng Campuchia đã xây dựng cơ chế tuyển quân và giao nhiệm vụ cho các quân khu, đơn vị trực thuộc chuẩn bị thực thi luật. Ông cho rằng việc thực thi Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ góp phần quan trọng tăng cường quốc phòng và phát triển nguồn nhân lực có kỷ luật, đạo đức và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tuyển chọn từ 1,5% đến 2% thanh niên nam giới từ 18 đến 25 tuổi trên cả nước nhập ngũ trong 24 tháng, sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự, một số người có thể tiếp tục được tuyển chọn làm quân nhân chuyên nghiệp.

Trả lời một số ý kiến lo ngại về sự bình đẳng trong việc thực thi luật, Đại tướng Meas Savon cho biết việc tuyển quân sẽ diễn ra minh bạch và không phân biệt đối xử. Mọi người, dù giàu hay nghèo, đều phải tuân thủ Luật Nghĩa vụ quân sự. Những người trốn nghĩa vụ quân sự trong thời bình sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. Trong thời chiến hình phạt tăng lên từ 2 đến 5 năm tù.

Trước đó, Quyền Quốc trưởng Hun Sen cũng khẳng định Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ được áp dụng công bằng, ngay cả các cháu trai của ông cũng sẵn sàng tuân thủ luật mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tin liên quan

Nga gọi nhập ngũ 135.000 người trong đợt tuyển quân vừa qua

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo nước này đã kết thúc đợt tuyển quân mùa thu năm 2025, gọi nhập ngũ 135.000 người.

Nga mở rộng điều kiện nhập ngũ và nhập quốc tịch cho người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành luật mới, cho phép người nước ngoài được phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga theo hợp đồng mà không cần có quốc tịch Nga.

Hungary sẽ ngăn chặn việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hungary cho biết chính phủ nước này đang thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, vốn đang đe dọa tới thị trường nội địa và ảnh hưởng đến người nông dân Hungary.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh gọi 160.000 công dân nhập ngũ mùa xuân 2025

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về việc tiến hành đợt gọi nhập ngũ mùa xuân năm 2025, dự kiến triệu tập 160.000 công dân trong độ tuổi từ 18 đến 30 để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Triều Tiên tuyên bố có 1,4 triệu thanh niên xin nhập ngũ trong tuần này

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 16/10 cho biết khoảng 1,4 triệu thanh niên bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên đã nộp đơn xin gia nhập hoặc trở lại quân đội trong tuần này.

