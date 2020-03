Campuchia sẵn sàng chi 2 tỉ USD đối phó với dịch Covid-19

Hôm nay (10/3), tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi người dân bảo vệ bản thân trước virus SARS-CoV-2, giữ gìn vệ sinh và biến những khó khăn do dịch bệnh này gây ra thành cơ hội phát triển đất nước. Thủ tướng Hun Sen cũng tuyên bố chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chuẩn bị mọi kịch bản để đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen thông báo đã chuẩn bị 2 kịch bản đối phó với Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen nói: “Chính phủ đã chuẩn bị hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là dịch bệnh này kéo dài 6 tháng thì sẽ chính phủ sẽ đưa ra gói tài chính 800 triệu USD để hỗ trợ nền kinh tế. Kịch bản thứ 2, nếu dịch bệnh này kéo dài một năm thì chúng ta phải đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh này đối với lĩnh vực kinh tế như thế nào và khi đó có thể sẽ hỗ trợ đến khoảng 2 tỉ USD”.

Trước đó, Chính phủ Campuchia cũng ra quyết định cắt giảm 50% chi tiêu công tại tất cả các bộ ban ngành, trừ 3 cơ quan là bộ Ngoại giao, bộ Thương mại và Văn phòng chính phủ cắt giảm 25% chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng Covid-19. Dịch Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của Campuchia. Trong đó du lịch là ngành chịu tác động mạnh do lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng, và ngành dệt may phải đình trệ do thiếu nguyên vật liệu sản xuất./.