Campuchia – Singapore tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới

Theo thông cáo báo chí của bộ Nội vụ Campuchia hôm qua 9/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Singapore, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Sar Sokha đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng bộ Nội vụ và Bộ trưởng bộ Điều phối An ninh quốc gia Singapore K. Shanmugam. Tại đây, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó tiếp tục tập trung vào việc đấu tranh chống khủng bố, tội phạm công nghệ, tội phạm ma túy, rửa tiền, và buôn người.

Campuchia và Singapore ký biên bản ghi nhớ (MoU) mang tính bước ngoặt nhằm giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia, ma túy và lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia)

Hợp tác này nhằm mục đích chống lại tội phạm xuyên biên giới gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường an ninh, trật tự và sinh kế của người dân. Hai bên cũng trao đổi quan điểm và chia sẻ tình hình an ninh chung tác động đến an ninh nội bộ của đất nước và khu vực.

Thông cáo báo chí cũng cho biết: "Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hỗ trợ nhau trong việc đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực, và tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ khu vực, đặc biệt là theo Cơ chế ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia".

Sau đó, ông và đoàn đại biểu Campuchia đã đến thăm Trụ sở chống gian lận, một tổ chức chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với mọi loại hoạt động gian lận, đặc biệt là gian lận dựa trên công nghệ, bằng cách hợp tác với các tổ chức chính phủ và tư nhân để thực hiện các biện pháp kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân Singapore khỏi gian lận.