Cận cảnh Syria đổ nát sau đòn không kích của Mỹ và đồng minh

Hình ảnh một cơ sở tại Syria bị tàn phá sau đợt không kích do Mỹ và đồng minh (Anh, Pháp) tiến hành vào tối 13/4 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters. Một lính cứu hỏa Syria ở bên trong Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở Damascus, Syria, đã trở thành đống đổ nát sau cuộc tấn công nói trên. Ảnh: Reuters. Một quả tên lửa loa qua bầu trời thủ đô Damascus của Syria vào ngày 14/4 (giờ Syria). Ảnh: SANA. Một sĩ quan quân đội Syria đang ghi hình cảnh tượng đổ nát bên trong Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở Damascus. Ảnh: Reuters. Phía Syria rất may đã kịp thời sơ tán lực lượng nên thiệt hại về người không có. Phía Mỹ cho rằng mục tiêu họ tấn công là các cơ sở nghiên cứu và sản xuất vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters. Hình ảnh vệ tinh về thiệt hại tại một cơ sở quân sự của Syria ở Homs. Mỹ đưa ra lý do tấn công là để ngăn ngừa năng lực vũ khí hóa học của Syria. Ảnh: Digital Globe. Cơ sở thứ 2 tại Homs bị tàn phá bởi tên lửa liên quân do Mỹ dẫn đầu. Hành động của Mỹ và đồng mình là để đáp trả nghi án tấn công hóa học ở Đông Ghouta vào đầu tháng 4. Ảnh: Digital Globe. Cảnh tượng Trung tâm Nghiên cứu Bazrah chỉ còn là đống đổ nát ở ngoại ô Damascus, cũng chụp từ vệ tinh. Ảnh: Planet. Phía Mỹ cho biết họ đã phóng 105 tên lửa vào 3 mục tiêu Syria và số tên lửa này đều tới đích. Phía Syria và Nga thì lại cho rằng lực lượng phòng không Syria đã bắn chặn được 71 tên lửa trong số đó. Ảnh: Reuters.