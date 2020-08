Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 22 triệu ca mắc, Ấn Độ tử vong nhiều

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h45 ngày 18/8/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 22.004.409 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 776.559 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm phổi cấp này.

Sau khoảng 23 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 180.851 ca mắc mới Covid-19 và 3.808 trường hợp tử vong mới do đại dịch này.

Một nữ phi công Ấn Độ phải đeo khẩu trang để phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Anny Divya.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau đứng đầu toàn cầu về nhiễm SARS-CoV-2: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Nam Phi, (6) Peru, (7) Mexico, (8) Colombia, (9) Chile, và (10) Tây Ban Nha.



Trong khi đó, danh sách 10 nước ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Mexico, (4) Ấn Độ, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Tây Ban Nha, (9) Peru, và (10) Iran.

Xét về số ca tử vong mới sau 23 tiếng đồng hồ, tốp 10 quốc gia đứng đầu thế giới bao gồm: (1) Ấn Độ, (2) Brazil, (3) Mỹ, (4) Colombia, (5) Mexico, (6) Iran, (7) Nam Phi, (8) Argentina, (9) Iraq, và (10) Chile.

Như vậy Mỹ, Brazil, Ấn Độ, và Mexico đồng thời có mặt trong cả 3 danh sách nói trên.

Mỹ hiện có 5.608.639 ca mắc Covid-19 (tăng 37.224 ca sau 1 ngày) và 173.615 trường hợp tử vong do bệnh này (tăng 488 ca sau 1 ngày). Brazil ghi nhận 3.359.570 ca mắc Covid-19 và 108.536 ca tử vong do bệnh này (tăng 657 ca tử vong sau 1 ngày). Còn Ấn Độ báo cáo 2.701.604 ca mắc Covid-19 và 51.925 trường hợp tử vong do bệnh này (tăng lên thêm 880 ca tử vong sau 1 ngày – mức tăng vượt cả Mỹ và Brazil).

Nga hiện là quốc gia xếp thứ 4 thế giới về số người mắc Covid-19. Tuy nhiên nước này vẫn chưa lọt vào top 10 quốc gia có số người thiệt mạng nhiều nhất do Covid-19. Nga đã chế được vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới và sắp tới sẽ tiêm vaccine này cho hàng loạt công dân để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Vẫn theo số liệu của Worldometer, 10 quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất khu vực châu Á là: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Saudi Arabia, (4) Pakistan, (5) Bangladesh, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Iraq, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Qatar.

Tuy chưa bằng châu Mỹ, tình hình Covid-19 ở châu Á vẫn đáng báo động. Số ca nhiễm bệnh cao được ghi nhận ở nhiều nước đang có khí hậu nóng.

Ấn Độ hiện xếp thứ 4 thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 và xếp thứ nhất châu Á về số ca nhiễm virus này. Cả Iran và Iraq cùng có mặt trong top 10 châu Á này. Qatar, quốc gia bé nhỏ bên bờ vịnh Persian, cũng ghi nhận tới 115.368 ca mắc Covid-19 và 193 trường hợp tử vong do bệnh này.

Philippines và Indonesia là 2 nước Đông Nam Á duy nhất đang có mặt trong top 10 nói trên. Đây cũng là 2 ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á hiện nay. Philippines ghi nhận 164.474 ca mắc Covid-19 và 2.681 ca tử vong do bệnh này. Số ca mắc Covid-19 ở Indonesia kém Philippines chút xíu nhưng số ca tử vong do bệnh này ở Indonesia cao gần gấp 3 lần ở Philippines.

Đại dịch Covid-19 cho đến nay đã xuất hiện ở hầu khắp toàn cầu, cụ thể là ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.