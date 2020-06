Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 8,5 triệu ca mắc, 455.200 ca tử vong

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình đại dịch Covid-19 vào lúc 5h57 ngày 19/6/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 8.555.396 người mắc Covid-19 và 455.200 ca tử vong do căn bệnh này.

Điều trị Covid-19 ở New York, Mỹ. Ảnh: New York Times.

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, thế giới có thêm 125.540 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và thêm 4.748 trường hợp tử vong.



Theo bảng số liệu mới của Worldometer, 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Ấn Độ, (5) Anh, (6) Tây Ban Nha, (7) Peru, (8) Italy, (9) Chile, và (10) Iran.

Trung Quốc đại lục xếp ở vị trí thứ 21 với 83.293 ca mắc Covid-19. Trong vòng 24 tiếng qua, khu vực này ghi nhận thêm 28 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tình hình Covid-19 đang diễn biến xấu trở lại ở Trung Quốc đại lục, với nhiều ca nhiễm bệnh mới ở thủ đô Bắc Kinh.

Trong khi đó, 10 nước ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 nhiều nhất thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh, (4) Italy, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Mexico, (8) Ấn Độ, (9) Bỉ, và (10) Iran.

Như vậy, có tới 7 đất nước xuất hiện đồng thời trong cả 2 danh sách đáng buồn nói trên, đó là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Italy, và Iran (gồm 1 nước Bắc Mỹ, 1 nước Nam Mỹ, 3 nước châu Âu, 1 nước Nam Á và 1 nước Tây Á). Mỹ vẫn đứng đầu cả 2 bảng này, với khoảng cách lớn so với các nước còn lại. Mỹ hiện ghi nhận 2.259.983 ca mắc Covid-19 và 120.543 người chết.

Tại Đông Nam Á, theo số liệu của Worldometer, Indonesia tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong do Covid-19. Trong 24 tiếng qua, nước này ghi nhận thêm 63 ca tử vong, nâng tổng số ca thiệt mạng do căn bệnh này ở quốc gia vạn đảo lên con số 2.339. Indonesia cũng đã vượt Singapore để trở thành nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất Đông Nam Á. Hiện Indonesia có 42.762 bệnh nhân Covid-19 (so với 41.473 của Singapore).

Trong nhiều ngày qua, số nước và vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh Covid-19 đang tạm dừng ở con số 213./.