Cậu bé 12 tuổi làm cả chuyến bay trễ gần 5 tiếng vì lên nhầm chuyến

Cảnh sát ở sân bay Heathrow, London, Anh hiện đang điều tra làm cách nào một cậu bé 12 tuổi không có người lớn đi kèm có thể lên chiếc máy bay của British Airways đang chuẩn bị lên đường tới Los Angeles, California (Mỹ) mà không có vé.

Theo các thông tin, cậu bé chưa rõ danh tính này không có các giấy tờ du lịch nhưng lại có thể lên máy bay trước khi các tiếp viên hàng không đề nghị xem thẻ lên tàu để chỉ cho cậu bé chỗ ngồi. Cậu bé, có thể là người Hà Lan, từ chối hợp tác với các tiếp viên hàng không, sau đó đã được cảnh sát đưa rời khỏi máy bay.

Do sự cố này, các hành khách còn lại bị buộc phải xuống máy bay để tiến hành kiểm tra an ninh bổ sung, khiến chuyến bay bị trễ khoảng 5 giờ đồng hồ. Cảnh sát nghi ngờ cậu bé tới Heathrow từ một điểm khác bằng máy bay, nơi cậu dự kiến lên một chuyến bay khác.





Theo Rachel Richardson, một hành khách trên chuyến bay, các hành khách khác đều cảm thấy rất bực dọc.

“Cậu bé không nói gì được với các tiếp viên hàng không, và họ đã hỏi xem có ai nói tiếng Hà Lan không. Cậu bé không thể chỉ cho họ hành lý của mình ở đâu, vì thế toàn bộ máy bay phải được kiểm tra lại, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã bị trễ giờ khởi hành tới hơn 4 tiếng. Thật bực mình”, cô nói với Telegraph.

“Chúng tôi đang làm việc với cảnh sát và British Airways để tìm hiểu nguyên nhân một hành khách không có thẻ lên tàu nhưng lại lên được một chiếc máy bay không đúng”, một người phát ngôn sân bay Heathrow nói với Telegraph.

“Cá nhân [cậu bé] không gây nên rủi ro an ninh và đơn thuần chỉ là biện pháp đề phòng toàn bộ chuyến bay phải kiểm tra lại và vì thế dẫn tới bị chậm chuyến. Chúng tôi xin lỗi vì sự phiền hà này và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng và các đối tác hàng không để giữ an toàn sân bay”.

Bristish Airways cũng đã đăng tải thông báo xin lỗi về sự trì hoãn.

“Chúng tôi xin lỗi các hành khách về sự chậm chuyến sau một sự cố trong lúc lên tàu. An toàn và an ninh của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu và bất cứ ai đã lên máy bay đều phải qua kiểm tra an ninh. Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp soi chiếu bổ sung ngay khi phát hiện vấn đề. Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ cảnh sát theo yêu cầu của họ”, tuyên bố của hãng cho biết.

British Airways hiện chưa bình luận về sự cố kể trên với Sputnik./.