中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chân dung tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Thứ Ba, 21:43, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran đã bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr - cựu chỉ huy kỳ cựu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) làm người đứng đầu bộ máy an ninh quốc gia, trong dấu hiệu mới nhất cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của lực lượng này trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với giai đoạn đặc biệt dễ tổn thương.

Theo ông Mehdi Tabatabaei - Phó lãnh đạo phụ trách truyền thông thuộc văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Mohammad Bagher Zolghadr đã được bổ nhiệm làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay thế ông Ali Larijani, người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hồi tuần trước.

chan dung tan thu ky hoi dong an ninh quoc gia toi cao iran hinh anh 1
Ông Mohammad Bagher Zolghadr được bổ nhiệm làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Raheb Homavandi/Reuters

Ông Zolghadr được xem là một nhân vật dày dạn kinh nghiệm trong chính quyền Iran, từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong các thiết chế quân sự, dân sự và tư pháp của Iran. Sự thăng tiến này xuất phát từ kinh nghiệm chỉ huy của ông trong quá trình lãnh đạo một sư đoàn của IRGC trong cuộc chiến Iran - Iraq, khi ông được giao nhiệm vụ xây dựng quan hệ với các nhóm bán vũ trang xuyên biên giới, bao gồm các lực lượng người Kurd tại Iraq.

Sau đó, ông Zolghadr trở thành Phó Tư lệnh IRGC trong nhiều năm. Gần đây hơn, ông đảm nhiệm vai trò đứng đầu Hội đồng Phân xử Lợi ích Quốc gia, cơ quan cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao Iran và có chức năng phân xử bất đồng giữa Quốc hội và Hội đồng Giám hộ.

Việc kinh qua nhiều vị trí trong bộ máy nhà nước suốt hơn 4 thập kỷ khiến giới quan sát tin rằng ông nhận được sự tin cậy cao từ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Kinh nghiệm thời chiến cũng giúp ông duy trì quan hệ chặt chẽ với các lực lượng bán vũ trang trong nước như Basij và Ansar-e Hezbollah.

Việc bổ nhiệm một nhân vật cứng rắn, dày dạn kinh nghiệm chiến trường như ông Zolghadr được xem là tín hiệu cho thấy Tehran quyết tâm duy trì lập trường an ninh hiện tại sau cái chết của ông Larijani, trong bối cảnh IRGC tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát đối với bộ máy nhà nước.

Trong khi đó, Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết các lực lượng vũ trang nước này sẽ chiến đấu cho đến khi giành "thắng lợi hoàn toàn”. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Aliabadi cho biết: “Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran tự hào, chiến thắng và kiên định trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và con đường này sẽ tiếp tục cho đến thắng lợi hoàn toàn”.

Ông Ali Abdollahi Aliabadi không nêu cụ thể “thắng lợi hoàn toàn” sẽ được hiểu như thế nào, song phát biểu này được cho là nhằm phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo việc không nên đưa ra nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Mỹ.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran người đứng đầu an ninh cuộc chiến Iran tình hình Iran đàm phán Mỹ Iran Tổng thống Trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pakistan bất ngờ nổi lên như “đầu mối” liên lạc giữa Mỹ và Iran
Lý do ông Trump bất ngờ đổi giọng từ ra tối hậu thư đến thúc đẩy đàm phán với Iran
Vì sao đòn đánh của Iran vào Diego Garcia khiến phương Tây lo ngại?
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ