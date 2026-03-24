Chân dung tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Theo ông Mehdi Tabatabaei - Phó lãnh đạo phụ trách truyền thông thuộc văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Mohammad Bagher Zolghadr đã được bổ nhiệm làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay thế ông Ali Larijani, người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hồi tuần trước.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr được bổ nhiệm làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Raheb Homavandi/Reuters

Ông Zolghadr được xem là một nhân vật dày dạn kinh nghiệm trong chính quyền Iran, từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong các thiết chế quân sự, dân sự và tư pháp của Iran. Sự thăng tiến này xuất phát từ kinh nghiệm chỉ huy của ông trong quá trình lãnh đạo một sư đoàn của IRGC trong cuộc chiến Iran - Iraq, khi ông được giao nhiệm vụ xây dựng quan hệ với các nhóm bán vũ trang xuyên biên giới, bao gồm các lực lượng người Kurd tại Iraq.

Sau đó, ông Zolghadr trở thành Phó Tư lệnh IRGC trong nhiều năm. Gần đây hơn, ông đảm nhiệm vai trò đứng đầu Hội đồng Phân xử Lợi ích Quốc gia, cơ quan cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao Iran và có chức năng phân xử bất đồng giữa Quốc hội và Hội đồng Giám hộ.

Việc kinh qua nhiều vị trí trong bộ máy nhà nước suốt hơn 4 thập kỷ khiến giới quan sát tin rằng ông nhận được sự tin cậy cao từ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Kinh nghiệm thời chiến cũng giúp ông duy trì quan hệ chặt chẽ với các lực lượng bán vũ trang trong nước như Basij và Ansar-e Hezbollah.

Việc bổ nhiệm một nhân vật cứng rắn, dày dạn kinh nghiệm chiến trường như ông Zolghadr được xem là tín hiệu cho thấy Tehran quyết tâm duy trì lập trường an ninh hiện tại sau cái chết của ông Larijani, trong bối cảnh IRGC tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát đối với bộ máy nhà nước.

Trong khi đó, Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết các lực lượng vũ trang nước này sẽ chiến đấu cho đến khi giành "thắng lợi hoàn toàn”. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Aliabadi cho biết: “Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran tự hào, chiến thắng và kiên định trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và con đường này sẽ tiếp tục cho đến thắng lợi hoàn toàn”.

Ông Ali Abdollahi Aliabadi không nêu cụ thể “thắng lợi hoàn toàn” sẽ được hiểu như thế nào, song phát biểu này được cho là nhằm phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo việc không nên đưa ra nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Mỹ.