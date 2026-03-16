Cháy bệnh viện ở Ấn Độ khiến hơn 20 người chết và bị thương

Thủ hiến bang Odisha, ông Mohan Charan Majhi cho biết, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 2h30 đến 3h sáng theo giờ địa phương. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện gây ra.

Người dân Ấn Độ đứng gần hiện trường vụ cháy. Ảnh: ANI

Ngay sau khi ngọn lửa bùng phát, nhiều xe cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và tham gia vào công tác cứu hộ. 23 bệnh nhân đã được chuyển di chuyển đến khu vực điều trị khác sau vụ cháy. Tuy nhiên, 7 bệnh nhân đã tử vong trong quá trình di chuyển và 3 người khác qua đời sau đó do tình trạng quá nặng.

Ông Majh đã tuyên bố bồi thường cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng 2,5 triệu rupee (tương đương khoảng 27.000 USD), đồng thời ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm liên quan.