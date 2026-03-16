中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy bệnh viện ở Ấn Độ khiến hơn 20 người chết và bị thương

Thứ Hai, 15:01, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 10 bệnh nhân đã thiệt mạng và 11 nhân viên bị bỏng trong một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu chăm sóc chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Thủ hiến bang Odisha, ông Mohan Charan Majhi cho biết, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 2h30 đến 3h sáng theo giờ địa phương. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện gây ra.

Người dân Ấn Độ đứng gần hiện trường vụ cháy. Ảnh: ANI

Ngay sau khi ngọn lửa bùng phát, nhiều xe cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và tham gia vào công tác cứu hộ. 23 bệnh nhân đã được chuyển di chuyển đến khu vực điều trị khác sau vụ cháy. Tuy nhiên, 7 bệnh nhân đã tử vong trong quá trình di chuyển và 3 người khác qua đời sau đó do tình trạng quá nặng.

Ông Majh đã tuyên bố bồi thường cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng 2,5 triệu rupee (tương đương khoảng 27.000 USD), đồng thời ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm liên quan.

Nho Biền/VOV1
Theo Reuters
Tag: Ấn Độ cháy bệnh viện cháy bệnh viện ở Ấn Độ bang Odisha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong
Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong

Cháy căn hộ tại chung cư Lexington, ở TP.HCM không có thương vong

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Ấn Độ điều tra vụ cháy hộp đêm tại Goa khiến 25 người thiệt mạng
Ấn Độ điều tra vụ cháy hộp đêm tại Goa khiến 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Rạng sáng 7/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một hộp đêm ở bang Goa, ven biển Tây Nam Ấn Độ khiến 25 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Ấn Độ điều tra vụ cháy hộp đêm tại Goa khiến 25 người thiệt mạng

Ấn Độ điều tra vụ cháy hộp đêm tại Goa khiến 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Rạng sáng 7/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một hộp đêm ở bang Goa, ven biển Tây Nam Ấn Độ khiến 25 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Cháy xe buýt ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong
Cháy xe buýt ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Rạng sáng 24/10, một chiếc xe buýt giường nằm chở theo 39 hành khách và 2 tài xế bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Hyderabad - Bengaluru, đoạn qua quận Kurnool, bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cháy xe buýt ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

Cháy xe buýt ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Rạng sáng 24/10, một chiếc xe buýt giường nằm chở theo 39 hành khách và 2 tài xế bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Hyderabad - Bengaluru, đoạn qua quận Kurnool, bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hàng chục người thương vong trong vụ cháy xe buýt tại Ấn Độ
Hàng chục người thương vong trong vụ cháy xe buýt tại Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ cháy xe buýt nghiêm trọng xảy ra chiều 14/10 trên tuyến quốc lộ ở bang miền Tây Rajasthan, Ấn Độ.

Hàng chục người thương vong trong vụ cháy xe buýt tại Ấn Độ

Hàng chục người thương vong trong vụ cháy xe buýt tại Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ cháy xe buýt nghiêm trọng xảy ra chiều 14/10 trên tuyến quốc lộ ở bang miền Tây Rajasthan, Ấn Độ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ