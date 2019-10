Cháy rừng khiến hai người thiệt mạng tại Australia

Các đám cháy rừng tại các bang New South Wales và Queensland của Australia trong mấy ngày gần đây đã bùng phát dữ dội trở lại, thiêu rụi nhiều ngôi nhà và làm 2 người thiệt mạng.

Cháy rừng ở Australia. Ảnh: ABC.

Các đám cháy rừng nghiêm trọng trên khắp miền bắc bang New South Wales và đông nam bang Queensland đang tiếp tục lan rộng và khó kiểm soát, gây nhiều thiệt hại tài sản đối với người dân và phá hủy môi trường sinh thái của địa phương.

Ngày hôm nay (10/10), chính quyền bang New South Wales xác nhận đã tìm thấy hài cốt của một người đàn ông 77 tuổi và một phụ nữ 69 tuổi thiệt mạng trong vụ cháy rừng tại khu vực Coongbar.

Theo thông tin từ Sở cứu hỏa nông thôn bang New South Wales, các vụ cháy rừng tại khu vực Drake và Busbys Flat thuộc miền bắc của bang này đã thiêu rụi ít nhất 30 ngôi nhà và gần 100 nghìn hecta rừng. Tại bang New South Wales hiện có 34 đám cháy rừng, trong đó 8 đám cháy vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù số lượng các đám cháy rừng đã giảm so với 2 ngày trước đây, nhưng thời tiết hanh khô vẫn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Thị trưởng khu vực Richmond Valley, ông Robert Mustow cho biết,một số người địa phương vẫn đang mất tích và người dân được yêu cầu thông báo kịp thời với chính quyền về các sự cố hỏa hoạn. Ông Mustow cũng cho biết, một đoạn của tuyến đường sắt từ nối thành phố Sydney thuộc bang New South Wales với thành phố Brisbane của bang Queensland đã bị hỏa hoạn phá hủy và tuyến đường sắt này sẽ ngừng hoạt động trong khoảng 5 ngày sắp tới./.