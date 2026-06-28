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Cháy rừng lan rộng tại Tây Nam nước Mỹ, nhiều bang trong tình trạng báo động

Chủ Nhật, 05:51, 28/06/2026
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VOV.VN - Các đám cháy rừng đang tiếp tục lan rộng tại khu vực Tây Nam nước Mỹ khi điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh khiến nguy cơ cháy đạt mức "cực kỳ nguy hiểm", mức cảnh báo cao nhất do Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ban hành.

Tâm điểm của đợt cháy lần này là bang Utah, nơi đám cháy ở hạt Beaver đã thiêu rụi hơn 37.000 ha rừng chỉ sau 5 ngày và đến nay vẫn chưa được khống chế. Độ ẩm không khí thấp, gió mạnh cùng thảm thực vật khô hạn sau nhiều tháng nắng nóng và mùa đông thiếu tuyết đã khiến ngọn lửa lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Khói từ đám cháy khiến chất lượng không khí tại nhiều khu vực đến mức có hại cho sức khỏe. Nhà chức trách khuyến cáo trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh tim, phổi hạn chế các hoạt động ngoài trời.

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Hình ảnh cháy rừng ở Mỹ (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, nhiều đám cháy khác tại Utah cũng đang diễn biến phức tạp đe dọa các tuyến cao tốc liên bang.

Không chỉ Utah, các bang Nevada và New Mexico cũng đang đối mặt nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, giông khô kèm sét có thể làm bùng phát thêm nhiều điểm cháy mới, trong khi gió mạnh sẽ tiếp tục khiến ngọn lửa lan rộng trong những ngày tới.

Trước tình hình này, bang Utah đã hạn chế nhiều hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Quốc khánh 4/7 nhằm giảm nguy cơ phát sinh các vụ cháy mới. Giới chức địa phương cũng thừa nhận lực lượng cứu hỏa đang chịu áp lực lớn khi phải cùng lúc ứng phó với nhiều đám cháy trên diện rộng và nguồn nhân lực bắt đầu trở nên thiếu hụt.

Quang Trung/VOV-Washington
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