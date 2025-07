Cháy rừng lớn gần thành phố lớn thứ 2 của Pháp

Đám cháy đã bao phủ hơn 730 héc ta, lan ra một vùng lớn và tiếp cận gần thành phố Marseille, thành phố lớn thứ 2 của nước Pháp khiến hơn 400 người phải sơ tán.

Phát biểu với báo giới vào tối thứ ba (08/07), chính quyền Pháp cho biết đám cháy bắt nguồn từ xã Pennes-Mirabeau đã lan đến lân cận thành phố Marseille, bao trùm một khu vực lên tới hơn 750 héc ta.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa tỉnh Bouches-du-Rhône, vụ cháy ở xã Pennes-Mirabeau bùng phát vào gần 11h sáng hôm 8/7. Nguyên nhân ban đầu được cho là bắt nguồn từ một vụ cháy xe ô tô.

Hơn 1.000 lính cứu hỏa đã được huy động cùng với máy bay và trực thăng thả bom nước với tổng cộng gần 400 tấn nước đã được thả từ trên không để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Cảnh cháy rừng được ghi lại ở xã Pennes-Mirabeau, tỉnh Bouches-du-Rhône, Pháp. Ảnh: France Bleu

Bộ trưởng Bộ nội vụ Pháp Bruno Retailleau đã có mặt tại hiện trường. Ông Retailleau cho biết nếu gió yếu đi như dự kiến trong một vài giờ tới, nhiều khả năng đám cháy sẽ được dập tắt .

"Chúng tôi đã phải đối mặt với một đám cháy đặc biệt nhanh, vô cùng nguy hiểm. Có rất ít người bị thương và chủ yếu là thương nhẹ. Công việc cứu hỏa sẽ tiếp tục suốt đêm với các đoàn tiếp viện và rất nhiều nguồn lực được triển khai. Nếu những nguồn lực này không được triển khai mạnh mẽ về mặt người, xe cộ, mà còn cả nguồn lực trên không, chúng ta đã không thể kiểm soát được tình hình. Có một mối nguy hiểm thực sự vì đám cháy không chỉ rất nhanh mà còn di chuyển qua các khu vực có nhà cửa".

Do ảnh hưởng của vụ cháy, sân bay thành phố Marseille đã buộc phải đóng cửa. Một phần các chuyến bay sẽ được khôi phục trong đêm 8/7. Tương tự, giao thông đường sắt đến và đi từ ga Marseille-Saint-Charles đã bị gián đoạn nghiêm trọng và tình hình sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay (9/7). Giao thông đường bộ cũng bị ảnh hưởng, nhiều đường cao tốc nối với thành phố Marseille cũng buộc phải đóng cửa khiến hiện tượng ùn tắc được ghi nhận lên tới nhiều km.

Nhờ nỗ lực của các lực lượng chức năng, hiện vẫn chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Dù vậy, cháy to khiến hơn 450 người phải buộc đi sơ tán, 110 người bị thương nhẹ, bao gồm cả cảnh sát và lính cứu hỏa. 63 ngôi nhà bị ảnh hưởng, khoảng 10 ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Một số trường học trong vùng đã được huy động để tiếp đón những người bị nạn. Người dân các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày hôm qua, một đám cháy lớn tại lân cận xã Castelnau-de-Guers, thuộc tỉnh Hérault đã được khống chế. Lực lượng cứu hỏa cho biết vụ việc đã khiến hơn 700 héc ta rừng bị thiêu rụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vườn nho đang vào mùa thu hoạch. Hơn 750 lính cứu hỏa đã được huy động và đến 9h30 tối, đám cháy đã được kiểm soát sơ bộ.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi lời chia buồn đến những người dân bị ảnh hưởng.

Do đợt nắng nóng bất thường mới đây, Pháp đang phải đối mặt với tình trạng cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi. Trước đó hôm thứ 2 (7/7), một vụ cháy với quy mô to hơn đã được ghi nhận ở gần xã Narbonne, thuộc tỉnh Aube khiến hơn 2.000 héc ta rừng bị ảnh hưởng. Do vụ việc xảy ra ở khu vực ít dân cư nên không có thiệt hại nào đáng kể được ghi nhận. Dù vậy, giao thông các vùng lân cận cũng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 30/6, một vụ cháy rừng cũng được ghi nhận ở tỉnh Aube nhấn chìm hơn 400 ha rừng trong biển lửa.