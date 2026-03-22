Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Gunma (Nhật Bản)

Chủ Nhật, 10:18, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa 21/3, một đám cháy rừng đã bùng phát tại khu vực Ueno thuộc tỉnh Gunma – miền Trung Nhật Bản và vẫn đang tiếp tục lan rộng.  

Ngay sau khi nhận được thông báo từ cư dân địa phương về hỏa hoạn, lực lượng phòng cháy - chữa cháy của tỉnh Gunma đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng và trực thăng để tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không cản được ngọn lửa lan rộng.

chay rung tiep tuc lan rong tai gunma nhat ban hinh anh 1
Đám cháy đang lan rộng đến khu dân cư. (Ảnh: NHK)

Chỉ tính đến 21h hôm 21/3, hỏa hoạn đã khiến hơn 21 hécta rừng bị thiêu hủy hoàn toàn. Hiện trường đám cháy chỉ cách trung tâm hành chính địa phương khoảng 1km và hiện nay, ngọn lửa đã lan đến khu vực chỉ còn cách khu dân cư khoảng 200m. Bắt đầu từ đêm qua, nhiều hộ gia đình đã được yêu cầu rời nhà đi lánh nạn.

Cũng bắt đầu từ hôm qua, chính quyền địa phương đã phải yêu cầu Lực lượng phòng vệ Nhật Bản gửi quân ứng cứu. Hiện nay, các trực thăng quân sự của Nhật Bản đang phối hợp với trực thăng của lực lượng phòng cháy - chữa cháy địa phương dội nước từ trên cao để dập lửa, nhưng vẫn chưa khống chế được đám cháy.

Từ đầu năm đến nay, tại các tỉnh Yamanashi, Saitama, Shizuoka của Nhật Bản đã liên tục xảy ra các vụ cháy rừng dữ dội. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đám cháy bùng phát hôm 8/1 tại tỉnh Yamanashi – nơi sở hữu ngọn núi Phú Sỹ nổi tiếng.

Ngọn lửa đã thiêu hủy khoảng 396 hécta rừng và trở thành sự cố hỏa hoạn lớn nhất tại Yamanashi kể từ năm 1945 đến nay, vượt qua kỷ lục của năm 1997, khi xảy ra hỏa hoạn tại thị trấn Katsunuma với gần 375 hécta rừng bị thiêu cháy hoàn toàn.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản cháy rừng ở Gunma cháy rừng ở Nhật Bản
