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Cháy trại trẻ mồ côi tại Algeria khiến 11 người thiệt mạng

Thứ Năm, 17:57, 16/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ cháy thảm khốc xảy ra tại một trại trẻ mồ côi ở Algeria vào sáng 16/7.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Algeria cho biết trại trẻ mồ côi bị cháy nằm ở ngoại ô thủ đô Alger. Ngoài 11 người thiệt mạng, thảm họa còn khiến 19 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.

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Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP

Toàn bộ các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để chữa trị và nhận dạng. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ. Danh tính các nạn nhân cũng chưa được công bố. Thời tiết nắng nóng cực đoan được xác định là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ cháy tại Algeria thời gian gần đây. Một báo cáo vừa cập nhật cho biết, chỉ trong khoảng một tuần qua, quốc gia Bắc Phi và có diện tích lớn nhất châu lục, đã ghi nhận tới gần 1.000 vụ cháy.

Bá Thi/VOV-Cairo
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