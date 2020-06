Chỉ 26% cử tri Mỹ tin tưởng các thông tin về Covid-19 của ông Trump

Các cuộc thăm dò dư luận mới đây do The New York Times và Siena College thực hiện cho thấy chỉ 26% cử tri cho rằng ông Trump là một nguồn đáng tin cậy khi được hỏi họ tin tưởng ai về các thông tin liên quan đến dịch Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

84% số người được hỏi nói rằng, các nhà khoa học, y học mới là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất, trong đó 67% nêu tên Bác sỹ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia của Mỹ.



Trong số các cử tri Cộng hòa, 66% nói rằng họ tin tưởng Tổng thống. Trong khi đó tỷ lệ này ở các cử tri Dân chủ là 4% và các cử tri độc lập là 21%.

Các cuộc thăm dò được tiến hành từ 17-22/6 với 646 người trả lời khảo sát.

Nhà Trắng không bình luận gì ở thời điểm kết quả thăm dò được công bố.

Tháng 5/2020, các cuộc thăm dò của CNN cho thấy 62% cử tri nói rằng họ không tin tưởng ông Trump về các thông tin liên quan tới Covid-19. Cuộc khảo sát khi đó cho thấy chỉ có 36% số người được hỏi cho rằng các thông tin mà Tổng thống đưa ra là đáng tin cậy. Khi nói tới Bác sỹ Fauci, 67% số người bàu tỏ tin tưởng ông, trong khi 20% nói rằng họ không tin tưởng ông.

Các cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos tiến hành từ 22-24/6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ cách ông Trump phản ứng với đại dịch cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục. Chỉ 27% số người được hỏi ủng hộ cách ông Trump xử lý đại dịch. 58% cho biết họ không đồng tình với cách xử lý của ông.

Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra các tuyên bố không chính xác hoặc gây hiểu lầm về Covid-19 kể từ khi dịch bệnh tấn công nước Mỹ tháng 1/2020. Ông cũng nhiều lần nói rằng những lo ngại mà đảng Dân chủ cũng như truyền thông nói về đại dịch là “trò chơi khăm”.

Tới nay, Mỹ vẫn là nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới. Tính đến sáng 29/6, Mỹ ghi nhận hơn 2,6 triệu ca mắc trong đó 128.437 ca tử vong do Covid-19 (theo Wordometers). Mỹ chiếm khoảng 1/4 trong tổng số hơn 10 triệu ca Covid-19 trên toàn cầu./.