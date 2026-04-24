中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

Thứ Sáu, 17:39, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã thông qua dự thảo luật về nghĩa vụ quân sự, gồm 8 chương và 20 điều phù hợp với Hiến pháp của Campuchia để sớm trình lên Quốc hội nước này xem xét. Đây là một trong những bước đi nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao tiềm lực quốc phòng mà Campuchia đang hướng tới.

Tại phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng do Thủ tướng Hun Manet chủ trì ngày 23/4, Chính phủ Campuchia đã xem xét và nhất trí với các nội dung dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự để trình lên Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

chinh phu campuchia thong qua du thao luat nghia vu quan su hinh anh 1
Quân nhân Campuchia.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự gồm 8 chương và 20 điều, được soạn thảo phù hợp với Điều 49 của Hiến pháp Campuchia. Dự thảo luật quy định các biện pháp thực thi nghĩa vụ quân sự, được coi là nghĩa vụ thiết yếu và vinh dự lớn lao đối với công dân Campuchia nhằm đóng góp vào sự phát triển quốc gia và bảo vệ Tổ quốc. Luật này nhằm mục đích tăng cường năng lực quốc phòng, thúc đẩy phát triển thể chất và bồi dưỡng lòng yêu nước, kỷ luật và trách nhiệm công dân. Theo dự thảo luật, tất cả công dân Campuchia là nam giới từ 18 đến 25 tuổi sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Đối với nữ giới, có thể tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Trước đây, Campuchia đã có Luật Nghĩa vụ quân sự ban hành từ tháng 12/2006, nhưng luật này hiện không còn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hiện tại và tương lai. Luật Nghĩa vụ quân sự mới soạn thảo này được kỳ vọng sẽ giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, tham gia phát triển xã hội, hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp và thực thi các chỉ thị của chính phủ một cách kịp thời, hiệu quả.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Luật nghĩa vụ quân sự Campuchia quân đội Campuchia hiện đại hóa quân đội Hun Manet
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân đội Thái Lan và Campuchia thống nhất rút vũ khí hạng nặng tại biên giới

VOV.VN - Quân đội Thái Lan và Campuchia hôm qua (25/10) đã tổ chức họp và thống nhất nội dung kế hoạch hành động nhằm rút vũ khí hạng nặng (bao gồm khẩu pháo các loại) tại khu vực tranh chấp biên giới và hướng đến thực hiện giải pháp hòa bình.

VOV.VN - Quân đội Thái Lan và Campuchia hôm qua (25/10) đã tổ chức họp và thống nhất nội dung kế hoạch hành động nhằm rút vũ khí hạng nặng (bao gồm khẩu pháo các loại) tại khu vực tranh chấp biên giới và hướng đến thực hiện giải pháp hòa bình.

Quân đội Campuchia - Thái Lan quyết định “hạ nhiệt căng thẳng” tại biên giới

VOV.VN - Tối 8/6, Bộ Quốc phòng Campuchia ra thông báo cho biết, quân đội Campuchia và Thái Lan đã tiến hành họp và quyết định điều chỉnh lực lượng của cả hai bên nhằm giảm thiểu căng thẳng song phương.

VOV.VN - Tối 8/6, Bộ Quốc phòng Campuchia ra thông báo cho biết, quân đội Campuchia và Thái Lan đã tiến hành họp và quyết định điều chỉnh lực lượng của cả hai bên nhằm giảm thiểu căng thẳng song phương.

Quân đội Thái Lan bác bỏ thông tin đưa UAV qua biên giới Campuchia

VOV.VN - Quân đội Thái Lan ngày 3/6 bác bỏ thông tin triển khai máy bay do thám không người lái (UAV) qua biên giới Campuchia.

VOV.VN - Quân đội Thái Lan ngày 3/6 bác bỏ thông tin triển khai máy bay do thám không người lái (UAV) qua biên giới Campuchia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ