Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự

Tại phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng do Thủ tướng Hun Manet chủ trì ngày 23/4, Chính phủ Campuchia đã xem xét và nhất trí với các nội dung dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự để trình lên Quốc hội thông qua trong thời gian tới.

Quân nhân Campuchia.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự gồm 8 chương và 20 điều, được soạn thảo phù hợp với Điều 49 của Hiến pháp Campuchia. Dự thảo luật quy định các biện pháp thực thi nghĩa vụ quân sự, được coi là nghĩa vụ thiết yếu và vinh dự lớn lao đối với công dân Campuchia nhằm đóng góp vào sự phát triển quốc gia và bảo vệ Tổ quốc. Luật này nhằm mục đích tăng cường năng lực quốc phòng, thúc đẩy phát triển thể chất và bồi dưỡng lòng yêu nước, kỷ luật và trách nhiệm công dân. Theo dự thảo luật, tất cả công dân Campuchia là nam giới từ 18 đến 25 tuổi sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Đối với nữ giới, có thể tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Trước đây, Campuchia đã có Luật Nghĩa vụ quân sự ban hành từ tháng 12/2006, nhưng luật này hiện không còn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hiện tại và tương lai. Luật Nghĩa vụ quân sự mới soạn thảo này được kỳ vọng sẽ giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, tham gia phát triển xã hội, hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp và thực thi các chỉ thị của chính phủ một cách kịp thời, hiệu quả.