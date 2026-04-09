Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc chỉnh đốn tư tưởng

Đây là khóa học đầu tiên được Trung Quốc tổ chức trong toàn quân sau hàng loạt các vụ bê bối của quan chức cấp cao trong quân đội. Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi quân đội nước này chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân (PLA), sẽ được tổ chức vào năm 2027, với một diện mạo chính trị hoàn toàn mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai giảng lớp huấn luyện đầu tiên dành cho cán bộ quân đội cấp cao ngày 8/4. Ảnh: Báo Quân giải phóng.

Ông yêu cầu quân đội lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm kim chỉ nam, quán triệt sâu sắc tư tưởng cường quân trong thời đại mới, tiến hành chỉnh đốn tư tưởng, đi sâu chỉnh huấn chính trị, tăng cường rèn luyện cách mạng đội ngũ cán bộ PLA, nhằm giữ vững sự trong sạch và vinh quang của quân đội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lý tưởng và niềm tin, ông nêu rõ, việc gia nhập đảng và quân đội đòi hỏi niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác và trung thành với Đảng. Ông yêu cầu các cán bộ lãnh đạo trong quân đội, đặc biệt là cán bộ cấp cao đi đầu trong việc duy trì tính nghiêm túc của sinh hoạt chính trị trong đảng, nêu gương nói thẳng nói thật và dám đấu tranh.

Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ tư tưởng và hành động nào nhằm mục đích tư lợi cá nhân hoặc tham nhũng đều không phù hợp với bản chất và tôn chỉ của Đảng”.

Ông cũng yêu cầu các quan chức quân đội cấp cao đi đầu trong việc khôi phục và phát huy truyền thống của Đảng và quân đội, gạt bỏ thái độ bề trên, trở về với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. “Phải hiểu pháp luật kỷ cương, nắm rõ các quy tắc, biết kính sợ, đảm bảo mọi người bình đẳng trước pháp luật quy định, không có trường hợp đặc biệt trong tuân thủ và không có ngoại lệ trong thi hành pháp luật quy định.”

Ông tuyên bố, Đảng và quân đội Trung Quốc đã không ngừng lớn mạnh thông qua các cuộc đấu tranh chống lại các tư tưởng và tác phong sai trái, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “dưới sự dẫn dắt của tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Quân giải phóng nhân dân nhất định sẽ viết nên chương mới trong việc xây dựng một quân đội hùng mạnh”.

Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông báo về việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và ông Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng”.

Ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch duy nhất còn lại trong Quân ủy Trung ương, đã chủ trì lễ khai giảng khóa huấn luyện.