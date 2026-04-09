中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc chỉnh đốn tư tưởng

Thứ Năm, 09:34, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (8/4) đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc chỉnh đốn tư tưởng, chính trị để duy trì sự trong sạch trong quân đội tại khóa huấn luyện đầu tiên dành cho cán bộ quân đội cấp cao nước này.

Đây là khóa học đầu tiên được Trung Quốc tổ chức trong toàn quân sau hàng loạt các vụ bê bối của quan chức cấp cao trong quân đội. Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi quân đội nước này chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân (PLA), sẽ được tổ chức vào năm 2027, với một diện mạo chính trị hoàn toàn mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai giảng lớp huấn luyện đầu tiên dành cho cán bộ quân đội cấp cao ngày 8/4. Ảnh: Báo Quân giải phóng.

Ông yêu cầu quân đội lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm kim chỉ nam, quán triệt sâu sắc tư tưởng cường quân trong thời đại mới, tiến hành chỉnh đốn tư tưởng, đi sâu chỉnh huấn chính trị, tăng cường rèn luyện cách mạng đội ngũ cán bộ PLA, nhằm giữ vững sự trong sạch và vinh quang của quân đội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lý tưởng và niềm tin, ông nêu rõ, việc gia nhập đảng và quân đội đòi hỏi niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác và trung thành với Đảng. Ông yêu cầu các cán bộ lãnh đạo trong quân đội, đặc biệt là cán bộ cấp cao đi đầu trong việc duy trì tính nghiêm túc của sinh hoạt chính trị trong đảng, nêu gương nói thẳng nói thật và dám đấu tranh.

Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ tư tưởng và hành động nào nhằm mục đích tư lợi cá nhân hoặc tham nhũng đều không phù hợp với bản chất và tôn chỉ của Đảng”.

Ông cũng yêu cầu các quan chức quân đội cấp cao đi đầu trong việc khôi phục và phát huy truyền thống của Đảng và quân đội, gạt bỏ thái độ bề trên, trở về với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. “Phải hiểu pháp luật kỷ cương, nắm rõ các quy tắc, biết kính sợ, đảm bảo mọi người bình đẳng trước pháp luật quy định, không có trường hợp đặc biệt trong tuân thủ và không có ngoại lệ trong thi hành pháp luật quy định.”

Ông tuyên bố, Đảng và quân đội Trung Quốc đã không ngừng lớn mạnh thông qua các cuộc đấu tranh chống lại các tư tưởng và tác phong sai trái, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “dưới sự dẫn dắt của tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Quân giải phóng nhân dân nhất định sẽ viết nên chương mới trong việc xây dựng một quân đội hùng mạnh”.

Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông báo về việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và ông Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng”.

Ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch duy nhất còn lại trong Quân ủy Trung ương, đã chủ trì lễ khai giảng khóa huấn luyện.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tăng cường lòng trung thành chính trị trong quân đội

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp toàn thể đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc tại Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc khóa XIV, cơ quan lập pháp tối cao của nước này, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường lòng trung thành chính trị và chống tham nhũng trong quân đội. 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quân đội Trung Quốc chỉnh đốn tư tưởng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ Trung Quốc - Đức
Chủ tịch Tập Cận Bình nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ Trung Quốc - Đức

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Bắc Kinh ngày 25/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 3 đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ Trung Quốc - Đức

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ Trung Quốc - Đức

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Bắc Kinh ngày 25/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 3 đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Trung Quốc gọi việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp là "thắng lợi to lớn"
Trung Quốc gọi việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp là “thắng lợi to lớn”

VOV.VN - Hôm nay (31/1), Báo Quân giải phóng của Trung Quốc một lần nữa đăng bài bình luận trên trang nhất, khẳng định việc điều tra các quan chức cao cấp trong quân đội Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là “thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng”.

Trung Quốc gọi việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp là “thắng lợi to lớn”

Trung Quốc gọi việc điều tra ông Trương Hựu Hiệp là “thắng lợi to lớn”

VOV.VN - Hôm nay (31/1), Báo Quân giải phóng của Trung Quốc một lần nữa đăng bài bình luận trên trang nhất, khẳng định việc điều tra các quan chức cao cấp trong quân đội Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là “thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng”.

Trung Quốc bác bỏ tin ông Trương Hựu Hiệp tiết lộ thông tin vũ khí hạt nhân
Trung Quốc bác bỏ tin ông Trương Hựu Hiệp tiết lộ thông tin vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29/1 đã gián tiếp bác bỏ thông tin cho rằng việc ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị điều tra có liên quan đến cáo buộc làm rò rỉ thông tin về vũ khí hạt nhân của nước này.

Trung Quốc bác bỏ tin ông Trương Hựu Hiệp tiết lộ thông tin vũ khí hạt nhân

Trung Quốc bác bỏ tin ông Trương Hựu Hiệp tiết lộ thông tin vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29/1 đã gián tiếp bác bỏ thông tin cho rằng việc ông Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị điều tra có liên quan đến cáo buộc làm rò rỉ thông tin về vũ khí hạt nhân của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ