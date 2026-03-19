Chuyên gia Trung Quốc: Chưa thể khẳng định siêu El Nino gây năm nóng kỷ lục

Thứ Năm, 11:36, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyên gia Trung mới đây cho rằng, còn quá sớm để dự đoán hiện tượng siêu El Nino có thể hình thành trong năm nay với các đợt nắng nóng kỷ lục và thời tiết cực đoan.

Tuyên bố của các chuyên gia Trung Quốc được đưa ra sau khi có các cuộc thảo luận rầm rộ trên mạng xã hội nước này, cho rằng năm nay và năm sau có thể là những năm nóng nhất trong lịch sử, làm dấy lên lo ngại về hiện tượng thời tiết siêu El Nino gây biến đổi khí hậu toàn cầu đang đến gần.

chuyen gia trung quoc chua the khang dinh sieu el nino gay nam nong ky luc hinh anh 1
Hình ảnh minh họa của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc.

Các cuộc thảo luận trên xuất phát từ việc nhiều thông tin truyền thông dẫn dự báo của một số viện nghiên cứu trên thế giới, cho rằng hiện tượng El Niño mạnh có thể xảy ra vào cuối năm nay, làm nhiễu loạn khí hậu toàn cầu, không chỉ gây ra các thảm họa như nắng nóng cực đoan, lũ lụt và hạn hán, mà còn có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao, khiến nhiệt độ mùa hè năm nay và năm sau đạt mức kỷ lục.

Các phân tích dựa trên dữ liệu giám sát mới nhất cùng dự báo từ nhiều mô hình khí hậu trong nước và quốc tế của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho thấy, hiện tượng La Nina đang suy yếu và dự kiến ​​sẽ chuyển sang trạng thái trung tính. Nhiệt độ mặt biển ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới sẽ liên tục tăng, có thể chuyển sang trạng thái El Nino vào cuối mùa Xuân này.

Bà Lưu Vân Vân, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu của trung tâm cho rằng, khả năng cao khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương sẽ bước vào hiện tượng El Niño trong nửa cuối năm nay, nhưng hiện vẫn chưa thể dự đoán chính xác thời điểm hình thành và cường độ tổng thể.

Bà cho biết, hiện tại, vẫn còn những khác biệt đáng kể trong kết quả của các mô hình dự báo khí hậu quốc tế khác nhau và chưa đạt được đồng thuận. Do đó, còn quá sớm để kết luận hiện tượng “siêu El Nino” sẽ xảy ra trong năm nay.

Còn theo bà Trần Lệ Quyên, Chuyên gia trưởng của Phòng Dự báo khí hậu, El Nino-Dao động Nam (ENSO) là hiện tượng tương tác khí quyển - đại dương xảy ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, với chu kỳ 3-7 năm/lần. Đây là sự biến đổi tự nhiên của hệ thống khí hậu.

Bà cũng cho biết, các sự kiện El Nino thường đi kèm với sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nhưng quy mô của sự nóng lên và cường độ của thời tiết cực đoan phụ thuộc vào sức mạnh, loại hình của sự kiện và phản ứng khí hậu khu vực. “Ở giai đoạn này, còn quá sớm để khẳng định siêu El Nino sẽ xảy ra và dẫn đến năm nóng nhất trong lịch sử”.

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về “năm nóng nhất” hoặc “thời tiết cực đoan” có thể đang phóng đại hoặc là sự cắt ghép thiếu chính xác, đồng thời kêu gọi công chúng thận trọng khi diễn giải các dự đoán, đặc biệt là sự không chắc chắn về thời gian hình thành, cường độ và khu vực bị ảnh hưởng cụ thể của hiện tượng El Nino.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
