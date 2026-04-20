  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chuyên gia Trung Quốc: Còn quá sớm để nói “siêu El Nino” sẽ xảy ra trong năm nay

Thứ Hai, 10:44, 20/04/2026
VOV.VN - Đáp lại những tuyên bố về một hiện tượng El Nino “mạnh nhất trong 140 năm” sắp xảy ra trên toàn cầu, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) cho biết, El Nino dự kiến ​​sẽ phát triển vào tháng 5, nhưng còn quá sớm để gọi đó là “siêu El Nino”.

Theo giám sát của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ mặt biển ở khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương hiện đang có xu hướng gia tăng liên tục. Các tổ chức ở Trung Quốc cũng như quốc tế đều nhất quán trong dự đoán về việc khu vực này bước vào trạng thái El Niño, nhưng có sự khác biệt về thời điểm và cường độ.

Trung tâm này dự đoán, hiện tượng El Niño sẽ xuất hiện vào tháng 5 năm nay, tạo thành một sự kiện El Niño từ trung bình đến mạnh trong suốt mùa Hè và mùa Thu, dự kiến ​​sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm nay.

chuyen gia trung quoc con qua som de noi sieu el nino se xay ra trong nam nay hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Bà Trần Lệ Quyên, Trưởng bộ phận dự báo tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, giải thích hiện tượng El Niño đi kèm với sự ấm lên trên diện rộng của nhiệt độ mặt biển ở các khu vực cụ thể, giải phóng một lượng nhiệt khổng lồ từ đại dương vào khí quyển, dẫn đến sự ấm lên của môi trường. Khi sự ấm lên này kết hợp với sự ấm lên toàn cầu, sẽ dẫn đến nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc các sự kiện nhiệt độ cao không chỉ dễ xảy ra hơn, mà còn có thể mạnh hơn, kéo dài hơn và thậm chí đến sớm hơn.

“Hiệu ứng ấm lên của El Niño thường có độ trễ, thường đạt đỉnh vào năm sau. Ví dụ, một sự kiện siêu El Niño đã xảy ra vào năm 2015, nhưng kỷ lục lịch sử về nhiệt độ trung bình toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm 2016; một sự kiện El Niño khác xảy ra vào năm 2023, và nhiệt độ bề mặt toàn cầu đã phá kỷ lục vào năm 2024. Do đó, còn quá sớm để khẳng định Trái Đất sẽ đạt đến giới hạn nhiệt độ trong năm nay", bà Trần Lệ Quyên cho biết.

Trong khi đó, kỹ sư cao cấp Vương Nhã Kỳ của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho rằng, trước các tuyên bố như “hiện tượng El Niño mạnh nhất trong 140 năm” và “Trái Đất có thể đạt đến giới hạn nhiệt độ trong năm nay”, nên tham khảo các nguồn thông tin chính thức và đáng tin cậy.

Dữ liệu khí tượng cho thấy, có 22 hiện tượng El Nino xảy ra từ năm 1951 đến năm 2024. Trong những năm có El Niño, các quốc gia ven biển ở Nam Mỹ dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, trong khi các khu vực như Indonesia, miền Đông Australia và Đông Nam châu Phi nhiều khả năng xảy ra hạn hán.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, các cuộc thảo luận trực tuyến ở nước này về “năm nóng nhất” và “thời tiết cực đoan” có thể bị phóng đại hoặc bị hiểu sai ngữ cảnh, khuyến cáo công chúng nên thận trọng trước những dự báo này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Australia nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ đợt cháy rừng “Mùa hè đen”
VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (7/1), một số khu vực tại Australia phải đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ đợt cháy rừng “Mùa hè đen” vào năm 2019–2020.

Nắng nóng cực đoan, Nhật Bản cảnh báo tình trạng sốc nhiệt ở 28 tỉnh
VOV.VN - Ngày 31/8, nhiệt độ tăng cao tại nhiều nơi trên khắp đất nước Nhật Bản khi nước này trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Lúc 14h28 (giờ địa phương), nhiệt kế tại thành phố Nagoya, miền trung Nhật Bản, đã chạm mốc 40 độ C. 

Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng đáng lo ngại
VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài chưa từng có trong lịch sử Nhật Bản, kể từ khi dữ liệu thời tiết được thống kê và lưu trữ, đang khiến thiệt hại về người và tài sản tại nước này gia tăng nghiêm trọng.

