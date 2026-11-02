English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơ quan an ninh Nga bắt giữ nghi phạm đe dọa tấn công khủng bố tại Moscow

Thứ Hai, 05:30, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo bắt giữ một nghi phạm chưa thành niên bị cáo buộc đe dọa tấn công khủng bố tại khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno ở Moscow.

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB, nghi phạm là công dân Nga chưa thành niên.  FSB cho biết người này từng đăng tải trên TikTok những hình ảnh mặc trang phục kiểu quân sự, đeo mặt nạ, kính và tai nghe, cầm một vật có hình dáng giống súng trường tự động.

co quan an ninh nga bat giu nghi pham de doa tan cong khung bo tai moscow hinh anh 1
Cơ quan an ninh Nga bắt giữ nghi phạm đe dọa tấn công khủng bố tại Moscow (ảnh : FSB)

Tài khoản của nghi phạm đăng kèm với một số hình ảnh được chụp tại khu bảo tàng Tsaritsyno, kèm dòng chữ tiếng Anh “I found a place” (Tôi đã tìm được một địa điểm). Người này cũng đăng tải một video có nội dung đe dọa thực hiện hành vi phạm tội.

Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện trang phục và phụ kiện giống những vật dụng xuất hiện trong các hình ảnh trên mạng. Trong điện thoại của nghi phạm, cơ quan chức năng tìm thấy tài khoản TikTok đăng tải các lời đe dọa, việc theo dõi một kênh Telegram theo tư tưởng phát xít mới, cùng nhiều truy vấn tìm kiếm về các vụ tấn công khủng bố, thảm sát và những hành vi bạo lực khác.

Vụ bắt giữ được thực hiện sau quá trình xác minh thông tin do phía Mỹ cung cấp về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công tại khu bảo tàng. Theo cơ quan này, lực lượng FSB đã phối hợp với Vệ binh Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Trong thời gian xác minh thông tin do Mỹ cung cấp, các hoạt động văn hóa và sự kiện tập trung đông người dự kiến tổ chức tại khu bảo tàng đã bị hủy bỏ, đồng thời các biện pháp bảo vệ an ninh tại khu vực được tăng cường. Cơ quan này bày tỏ cảm ơn phía Mỹ về những thông tin đã cung cấp.

Trước đó, ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Nga phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra một vụ việc gây thương vong lớn tại Khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa khu vực, hạn chế đến những nơi tập trung đông người, duy trì cảnh giác và theo dõi thông tin từ truyền thông địa phương. Đại sứ quán cũng cho biết Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để ứng phó.

Hiện Cơ quan Điều tra Nga đang xem xét các quyết định tố tụng đối với vụ việc. FSB chưa công bố thêm thông tin về động cơ hoặc kế hoạch cụ thể của nghi phạm.

 

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/2: Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt điệp viên Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 4/2: Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt điệp viên Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết chi tiết vụ ngăn chặn một "âm mưu khủng bố" liên quan đến điệp viên Ukraine tại thành phố cảng Sevastopol.

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/2: Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt điệp viên Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/2: Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt điệp viên Ukraine

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết chi tiết vụ ngăn chặn một "âm mưu khủng bố" liên quan đến điệp viên Ukraine tại thành phố cảng Sevastopol.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc EU muốn hồi sinh cỗ máy quân sự, đe dọa an ninh Nga
Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc EU muốn hồi sinh cỗ máy quân sự, đe dọa an ninh Nga

VOV.VN - Ngày 18/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng EU đang muốn hồi sinh “cỗ máy quân sự châu Âu”, biến Kiev thành công cụ đe dọa và gia tăng áp lực với Moscow.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc EU muốn hồi sinh cỗ máy quân sự, đe dọa an ninh Nga

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc EU muốn hồi sinh cỗ máy quân sự, đe dọa an ninh Nga

VOV.VN - Ngày 18/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng EU đang muốn hồi sinh “cỗ máy quân sự châu Âu”, biến Kiev thành công cụ đe dọa và gia tăng áp lực với Moscow.

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/12: Cơ quan an ninh Ukraine xác nhận ám sát tướng Nga
Toàn cảnh quốc tế sáng 18/12: Cơ quan an ninh Ukraine xác nhận ám sát tướng Nga

VOV.VN - Ủy ban điều tra Nga hôm 17/12 cho biết, tại thủ đô Moscow, một quả bom giấu trong một chiếc xe máy điện phát nổ đã khiến một vị tướng cấp cao của Nga thiệt mạng. Đặc biệt, nơi xảy ra vụ việc chỉ cách Điện Kremlin khoảng 7km.

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/12: Cơ quan an ninh Ukraine xác nhận ám sát tướng Nga

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/12: Cơ quan an ninh Ukraine xác nhận ám sát tướng Nga

VOV.VN - Ủy ban điều tra Nga hôm 17/12 cho biết, tại thủ đô Moscow, một quả bom giấu trong một chiếc xe máy điện phát nổ đã khiến một vị tướng cấp cao của Nga thiệt mạng. Đặc biệt, nơi xảy ra vụ việc chỉ cách Điện Kremlin khoảng 7km.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ