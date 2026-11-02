Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB, nghi phạm là công dân Nga chưa thành niên. FSB cho biết người này từng đăng tải trên TikTok những hình ảnh mặc trang phục kiểu quân sự, đeo mặt nạ, kính và tai nghe, cầm một vật có hình dáng giống súng trường tự động.

Cơ quan an ninh Nga bắt giữ nghi phạm đe dọa tấn công khủng bố tại Moscow (ảnh : FSB)

Tài khoản của nghi phạm đăng kèm với một số hình ảnh được chụp tại khu bảo tàng Tsaritsyno, kèm dòng chữ tiếng Anh “I found a place” (Tôi đã tìm được một địa điểm). Người này cũng đăng tải một video có nội dung đe dọa thực hiện hành vi phạm tội.

Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện trang phục và phụ kiện giống những vật dụng xuất hiện trong các hình ảnh trên mạng. Trong điện thoại của nghi phạm, cơ quan chức năng tìm thấy tài khoản TikTok đăng tải các lời đe dọa, việc theo dõi một kênh Telegram theo tư tưởng phát xít mới, cùng nhiều truy vấn tìm kiếm về các vụ tấn công khủng bố, thảm sát và những hành vi bạo lực khác.

Vụ bắt giữ được thực hiện sau quá trình xác minh thông tin do phía Mỹ cung cấp về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công tại khu bảo tàng. Theo cơ quan này, lực lượng FSB đã phối hợp với Vệ binh Quốc gia, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Trong thời gian xác minh thông tin do Mỹ cung cấp, các hoạt động văn hóa và sự kiện tập trung đông người dự kiến tổ chức tại khu bảo tàng đã bị hủy bỏ, đồng thời các biện pháp bảo vệ an ninh tại khu vực được tăng cường. Cơ quan này bày tỏ cảm ơn phía Mỹ về những thông tin đã cung cấp.

Trước đó, ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Nga phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra một vụ việc gây thương vong lớn tại Khu bảo tàng – công viên Tsaritsyno. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa khu vực, hạn chế đến những nơi tập trung đông người, duy trì cảnh giác và theo dõi thông tin từ truyền thông địa phương. Đại sứ quán cũng cho biết Chính phủ Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga để ứng phó.

Hiện Cơ quan Điều tra Nga đang xem xét các quyết định tố tụng đối với vụ việc. FSB chưa công bố thêm thông tin về động cơ hoặc kế hoạch cụ thể của nghi phạm.