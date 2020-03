Công ty Mỹ nghiên cứu kháng thể “vô hiệu hóa” SARS-CoV-2 trong 20 phút

Nhà đồng sáng lập và cũng là CEO của công ty công nghệ sinh học Distributed Bio - Tiến sĩ Jacob Glanville đã tiết lộ trong chương trình "The Story with Martha MacCallum" của Fox News ngày 19/3 rằng phòng thí nghiệm của công ty này sẽ điều chế được một loại kháng thể chống lại virus corona chủng mới trong 3 - 4 tuần nữa.

Công ty Distributed Bio đang nghiên cứu để điều chế một loại kháng thể có khả năng “nhận diện” và giúp cơ thể “vô hiệu hóa SARS-CoV-2” trong 20 phút. Ảnh: Reuters

"Những nghiên cứu công ty tôi đang thực hiện là sử dụng các kháng thể để nhận diện cũng như vô hiệu hóa virus corona chủng mới. Đây sẽ giống như việc bỏ qua những giai đoạn của vaccine, tức là, thay vì dùng vaccine và chờ đợi nó tạo ra phản ứng miễn dịch, chúng ta chỉ cần sử dụng các loại kháng thể này. Sau đó, trong khoảng 20 phút, cơ thể bệnh nhân sẽ có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2".

Ông Glanville cũng cho biết khi các đồng nghiệp của ông hoàn thành việc điều chế kháng thể này, họ sẽ gửi nó tới quân đội Mỹ trước khi tiến hành nghiên cứu trên người vào mùa hè năm nay.

"Loại thuốc sau khi được hoàn thành này sẽ được gửi tới Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quân đội Mỹ (USAMRID). Khi đó quân đội Mỹ sẽ thử nghiệm khả năng vô hiệu hóa chủng virus này của loại thuốc trên".

"Cùng thời điểm, loại thuốc này cũng được gửi tới Phòng thí nghiệm Charles River để thử nghiệm về mức độ an toàn của thuốc. Cả 2 kết quả thử nghiệm này sẽ được kết hợp với nhau để chúng tôi có thể sản xuất hàng loạt, trải qua một vài thủ tục giấy tờ và sau đó tiến hành những thử nghiệm đầu tiên trên người. Chúng tôi sẽ thực hiện đối với khoảng 200 - 600 người vào mùa hè này, có lẽ là trong tháng 7", ông Glanville cho biết.

Chuyên gia này cũng nhận định rằng ông tin "giãn cách xã hội" đang cho thấy tính hiệu quả trong việc làm giảm sự lây lan của virus nhưng loại thuốc mà họ đang phát triển là cần thiết để ngăn chặn virus lây lan rộng hơn.

"Điều này (giãn cách xã hội) thực sự hữu ích. Chúng ta đã an toàn hơn ở thời điểm hiện tại so với cách đây 1 tuần. Các biện pháp giãn cách xã hội đang làm giảm sự gia tăng các ca nhiễm mới. Tuy nhiên, vấn đề là cuối cùng mọi người vẫn phải quay lại làm việc. Do đó, virus vẫn có khả năng lây nhiễm nên chúng tôi không nghĩ chúng ta thực sự có thể ngăn chặn dịch bệnh này chỉ qua giãn cách xã hội", ông Glanville đánh giá.

"Chúng ta thực sự cần có một loại thuốc bởi nếu dịch bệnh kéo dài đến hết năm và trở thành một kiểu bệnh theo mùa thì cuối cùng mọi người đều có thể bị nhiễm bệnh".

Chuyên gia Glanville khẳng định thêm rằng Mỹ "đang đi theo một hướng khác Italy" - nơi mà số ca tử vong vì Covid-19 đã vượt Trung Quốc, đồng thời cảnh báo các bệnh viện sẽ bị quá tải vì số người nhiễm virus SARS-CoV-2.

"Hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta rất tốt. Nhưng số ca nhiễm vẫn đang tăng lên. Chúng ta sẽ thấy các bệnh viện và các đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) bị quá tải trên toàn quốc. Đó là một phần lý do vì sao Nhà Trắng đưa ra quyết định mạnh mẽ khi thực hiện các biện pháp cách ly như hiện nay", ông Glanville cho hay./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Theo: Fox News