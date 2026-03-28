Congo: Sập hầm khai thác khiến 21 người thương vong

Thứ Bảy, 20:21, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 12 người khác bị thương trong một vụ sập hầm mỏ nghiêm trọng xảy ra tại khi vực mỏ Rubaya, phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo vào hôm qua 27/3.

Theo các nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra khi các thợ mỏ thủ công đang xuống hầm sâu để khai thác khoáng sản thì 2 đường lò bất ngờ đổ sập.

Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do địa hình không ổn định và thiếu thốn thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại khu vực hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm phiến quân M23 và đã bị Chính phủ trung ương liệt vào danh sách “vùng đỏ” cấm khai thác.

congo sap ham khai thac khien 21 nguoi thuong vong hinh anh 1
Hiện trường vụ sập cầu xảy ra tại mỏ Kalando ở phía Đông Nam tỉnh Lualaba của Congo vào ngày 18/11/2025 (Ảnh: AffairAfrica/X)

Đây là thảm họa mới nhất trong chuỗi các vụ tai nạn hầm mỏ đẫm máu tại Rubaya thời gian qua. Chỉ tính riêng trong tháng này, 1 vụ sập mỏ do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, trong đó có nhiều trẻ em. Rubaya là trung tâm khai thác quặng Coltan quan trọng, đóng góp tới 15% nguồn cung Tantalum toàn cầu - một loại kim loại quý hiếm dùng để sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử hiện đại.

Thảm kịch này một lần nữa rung hồi chuông cảnh báo về tình trạng khai thác lậu và tiêu chuẩn an toàn lao động ở miền Đông Congo.

Hoàng Nguyễn/VOV1 biên dịch
Tin liên quan

Hơn 200 người chết vì sập mỏ ở CHDC Congo

VOV.VN - Hơn 200 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập khoáng sản xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo hồi giữa tuần này.

Giao tranh vũ trang tái bùng phát tại Congo

VOV.VN - Chưa đầy một tuần sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Mỹ, giao tranh vũ trang ác liệt đã bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến nhiều người chết và hàng chục nghìn người dân phải đi lánh nạn.

