Congo: Sập hầm khai thác khiến 21 người thương vong

Theo các nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra khi các thợ mỏ thủ công đang xuống hầm sâu để khai thác khoáng sản thì 2 đường lò bất ngờ đổ sập.

Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do địa hình không ổn định và thiếu thốn thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại khu vực hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm phiến quân M23 và đã bị Chính phủ trung ương liệt vào danh sách “vùng đỏ” cấm khai thác.

Hiện trường vụ sập cầu xảy ra tại mỏ Kalando ở phía Đông Nam tỉnh Lualaba của Congo vào ngày 18/11/2025 (Ảnh: AffairAfrica/X)

Đây là thảm họa mới nhất trong chuỗi các vụ tai nạn hầm mỏ đẫm máu tại Rubaya thời gian qua. Chỉ tính riêng trong tháng này, 1 vụ sập mỏ do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, trong đó có nhiều trẻ em. Rubaya là trung tâm khai thác quặng Coltan quan trọng, đóng góp tới 15% nguồn cung Tantalum toàn cầu - một loại kim loại quý hiếm dùng để sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử hiện đại.

Thảm kịch này một lần nữa rung hồi chuông cảnh báo về tình trạng khai thác lậu và tiêu chuẩn an toàn lao động ở miền Đông Congo.