Covid-19: Hơn 200.000 ca/ngày toàn cầu, Trump báo tin “tuyệt vời” về vaccine

Trong 24h qua, Mỹ vừa ghi nhận thêm 64.096 ca mắc Covid-19 mới và 840 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc tại Mỹ lên hơn 3,6 triệu với 139.983 ca tử vong.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo một mô hình mới công bố của Đại học Washington, số ca tử vong ở Mỹ do Covid-19 có thể tăng lên 224.000 người vào ngày 1/11, tăng thêm 16.000 ca so với dự đoán trước đó do số ca mắc và số ca nhập viện gia tăng ở nhiều bang.

Tuy nhiên, dự đoán mới nhất của trường Đại học này công bố hôm 14/7 cũng cho thấy số ca tử vong có thể giảm 40.000 ca nếu gần như tất cả người Mỹ đều đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Ngày 15/7, Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt được xác nhận đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là lần đầu tiên thống đốc 1 bang của Mỹ mắc Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng vọt thời gian gần đây, đặc biệt là ở khu vực phía nam và phía tây sau khi các nhà chức trách bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế vốn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Số ca mắc mới ở Mỹ hiện nay trung bình ở khoảng 60.000 ca/ngày.

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho biết đợt thử nghiệm vaccine đầu tiên ở Mỹ đã cho thấy tính hiệu quả trong việc thúc đẩy hệ miễn dịch của bệnh nhân và họ chuẩn bị hoàn tất đợt thử nghiệm cuối cùng. Tổng thống Trump cũng đã viết trên Twitter hôm 15/7 thông báo có một tin “tuyệt vời về vaccine”.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ với 35.544 trường hợp và 1.104 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là hơn 1,9 triệu với 75.366 ca tử vong. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn dương tính với SARS-CoV-2, cho thấy rằng ông vẫn chưa phục hồi sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hồi tuần trước.

Peru ghi nhận 3.857 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca lên 337.724 trường hợp và vẫn là ổ dịch lớn thứ 5 thế giới. Chile ghi nhận 1.712 ca mắc và 117 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 321.205 với 36.327 ca tử vong. Quốc gia này hiện trở thành ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 6 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã là ổ dịch lớn thứ 7 trên thế giới với 7.051 ca mắc mới và 836 ca tử vong trong 24h qua. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 36.327 trường hợp.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 6.422 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 746.369 với 11.770 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 156 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 162 ca mắc mới và 13 trường hợp tử vong trong 24h qua. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận 486 ca mắc mới và 4 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 13 và 16 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Ấn Độ ghi nhận 32.682 ca mắc mới trong 1 ngày và 614 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện có 970.169 trường hợp mắc bệnh và vẫn là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ có 24.929 ca tử vong vì Covid-19. Cùng với nhiều quốc gia và các thành phố trên toàn cầu, Ấn Độ đã tái áp đặt các lệnh phong tỏa địa phương sau khi số ca mắc tăng cao.

Đáng chú ý, trong 24h qua, Nam Phi ghi nhận tới 12,757 ca mắc mới và 107 trường hợp ca tử vong, trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 8 thế giới với 311.049 ca.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 208.501 ca mắc Covid-19 mới và 5.099 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, có hơn 13 triệu ca mắc Covid-19 và 585,536 trường hợp tử vong trên toàn cầu./.