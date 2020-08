Cử tri Ai Cập trong nước đi bầu cử Thượng viện

Ngay từ sáng sớm, sau khi các hòm phiếu mở đông đảo cử tri đã đi bỏ phiếu trong sự nghiêm túc và trật tự.

Cử tri Ai Cập phấn khởi đi bầu cử thượng viện

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bó phiếu cũng được triển khai chặt chẽ để đảm bảo an toàn của cuộc bầu cử. Nhiều cử tri đi bỏ phiếu mang theo quốc kỳ Ai Cập thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử lần này. Quy trình bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ để đảm bảo công bằng và minh bạch.Do đang bùng phát dịch covid-19 nên việc thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang được cử tri và các thành viên ủy ban bầu cử, nhân viên an ninh thực hiện nghiêm túc.



Theo Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) trong cuộc bầu cử này có tổng cộng 787 ứng cử viên tranh cử để chọn ra 300 người trong thương viện mới. Hai phần ba số thành viên sẽ được bầu chọn thông qua ứng cử cá nhân và hệ thống danh sách đảng kín và phần còn lại sẽ do tổng thống chỉ định. Cơ quan Bầu cử Quốc gia cũng cảnh báo rằng những ai tẩy chay các cuộc bầu cử này sẽ bị phạt tiền theo quy định của pháp luật về thực thi các quyền chính trị với số tiền từ 300 bảng đến 500 bảng./.