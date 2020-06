Cuba trở thành điểm sáng trong chống Covid-19 giữa tâm dịch Mỹ Latin

Reina Paula, nhân viên bán hàng tại siêu thị La Epoca ở thành phố Havana cho biết, sau khi một nhân viên tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền địa phương đã ngay lập tức đưa các nhân viên còn lại tới cơ sở cách ly để tiến hành xét nghiệm.

Một y tá kiểm tra người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở thành phố Havana, Cuba ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, các cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng truy vết người thân của những nhân viên nghi nhiễm virus và đưa đi cách ly. Trong khi đó, các cơ quan báo chí nhà nước kêu gọi bất cứ ai đã tiếp xúc gần với các nhân viên nên đi xét nghiệm để ngăn virus lây lan.

“Chính quyền địa phương đã thực hiện các bước phòng dịch một cách nhanh chóng”, Paula nói. Cô hiện đang ở nhà sau khi phục hồi Covid-19 - căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Mọi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính đều phải nhập viện để tiêm thuốc chống siêu vi và tăng cường hệ miễn dịch. Trong khi đó, những người âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được đưa về nhà và cách ly trong 2 tuần.

Câu chuyện trên của Paula là một ví dụ minh họa cho cách chống dịch nghiêm ngặt mà Cuba đã thực hiện để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Theo số liệu chính thức, số ca mắc Covid-19 mới tại Cuba đã giảm xuống trung bình dưới 10 ca mỗi ngày từ mức cao nhất là khoảng 50. Cùng với đó, 2/3 đảo tại Cuba đã không còn người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngày 8/6 là ngày thứ 9 liên tiếp Cuba không ghi nhận ca tử vong do Covid-19, trong khi số ca nhiễm virus mới trên khắp châu Mỹ vẫn tiếp tục tăng cao.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết: “Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của đại dịch và bước vào giai đoạn phục hồi hậu Covid-19”.

Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Cuba đã đóng cửa biên giới và trường học khi dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, Cuba đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt hơn như việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là bắt buộc và cách ly số lượng lớn người dân thay vì chỉ khuyến cáo họ ở trong nhà.

Những người không tuân thủ các biện pháp kiểm dịch sẽ bị phạt tiền hoặc thậm chí phải nhận án tù. Nhà nước Cuba đã dùng các phương tiện truyền thông để đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định cách ly nhằm làm gương và giáo dục người dân.

Cuba đã huy động hàng chục nghìn bác sĩ gia đình, y tá và sinh viên y khoa để sàng lọc tất cả những gia đình nhằm phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2. Điều này được thực hiện hằng ngày ngay cả khi nguồn lực y tế tại Cuba trong những thập kỷ gần đây gặp khó khăn với nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng xuống cấp và thường xuyên thiếu thuốc điều trị.

Francisco Duran, nhà nghiên cứu dịch tễ học hàng đầu của Cuba cho biết, việc phát hiện bệnh nhân nhiễm virus sớm, nhập viện và áp dụng các phương pháp điều trị thử nghiệm, trong đó có nhiều phương pháp được phát triển bởi ngành công nghệ sinh học của Cuba, đã giúp tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại nước này giảm mạnh.

Cuba, quốc gia Mỹ Latin với 11 triệu dân đã ghi nhận 2.200 ca mắc Covid-19 và 83 người tử vong do dịch bệnh. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ tử vong tại Cuba chỉ là 0,73 trên 100.000 người, cao hơn so với con số 0,20 ở Costa Rica, nhưng lại thấp hơn rất nhiều so với con số 17,4 tại Brazil – tâm dịch Covid-19 tại khu vực Mỹ Latin.

Việc Cuba thành công trong công tác chống dịch Covid-19 đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân. “Một lần nữa, đất nước chúng tôi đã cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn có khả năng kiểm soát dịch bệnh”, ông Rodriguez Rodriguez sống tại Havana nói./.