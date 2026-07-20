10 nơi đẹp nhất Tây Ban Nha - đất nước vừa đoạt ngôi vô địch World Cup 2026
Thứ Hai, 10:18, 20/07/2026
VOV.VN - Tây Ban Nha không chỉ sở hữu đội tuyển bóng đá mạnh hàng đầu thế giới và văn hóa đấu bò tót đặc sắc, quốc gia này còn có những cảnh đẹp mê hoặc lòng người…
Tây Ban Nha sở hữu vẻ đẹp trải dài khắp đất nước. Bên cạnh sự sôi động của Barcelona, các bảo tàng ở Madrid và nền ẩm thực đẳng cấp thế giới của xứ Basque, đất nước này còn ẩn chứa những kỳ quan thiên nhiên và kiệt tác kiến trúc đáng để khám phá. Với lịch sử phong phú, phong cảnh hùng vĩ, bờ biển ngập nắng và những thị trấn đẹp như trong cổ tích, Tây Ban Nha là một điểm đến luôn mang đến những điều bất ngờ.
Dưới đây là 10 địa điểm đẹp nhất ở Tây Ban Nha, từ cung điện Alhambra tráng lệ ở Granada, những con phố ngập tràn nghệ thuật ở Málaga, đến những hồ nước trong vắt của Los Pilones và những con hẻm thời trung cổ của Albarracín.
VOV.VN - Từ giữa tháng 11, tại nhiều địa phương của Nhật Bản, mùa lá vàng, lá đỏ (Momiji) đã bắt đầu. Đây cũng là dịp khách du lịch trong và ngoài nước tập trung tại những điểm du lịch nổi tiếng như Kyoto, Tokyo, Hokkaido... để chiêm ngưỡng những tuyệt cảnh do thiên nhiên tạo ra.
VOV.VN - Từ giữa tháng 11, tại nhiều địa phương của Nhật Bản, mùa lá vàng, lá đỏ (Momiji) đã bắt đầu. Đây cũng là dịp khách du lịch trong và ngoài nước tập trung tại những điểm du lịch nổi tiếng như Kyoto, Tokyo, Hokkaido... để chiêm ngưỡng những tuyệt cảnh do thiên nhiên tạo ra.
VOV.VN - Nằm ở vùng Kavkaz, quốc gia bé nhỏ Armenia ẩn chứa trong mình chiều sâu lịch sử và văn hóa. Đây là đất nước Kitô giáo đầu tiên trên thế giới. Cùng ngắm nhìn thiên nhiên, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, cuộc sống, và con người đầy lôi cuốn của xứ sở này qua clip sau.
VOV.VN - Nằm ở vùng Kavkaz, quốc gia bé nhỏ Armenia ẩn chứa trong mình chiều sâu lịch sử và văn hóa. Đây là đất nước Kitô giáo đầu tiên trên thế giới. Cùng ngắm nhìn thiên nhiên, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, cuộc sống, và con người đầy lôi cuốn của xứ sở này qua clip sau.
VOV.VN - Hổ Amur (còn gọi là hổ Siberia) rất đẹp và là giống hổ lớn nhất trong các loài hổ. Loài Amur sống ở miền đông nước Nga và một số nơi của Trung Quốc và Triều Tiên. Trong clip sau, một cá thể hổ Amur đi dưới các tán rừng một cách uyển chuyển rồi xuống hồ để tắm mát và bơi rất thành thục.
VOV.VN - Hổ Amur (còn gọi là hổ Siberia) rất đẹp và là giống hổ lớn nhất trong các loài hổ. Loài Amur sống ở miền đông nước Nga và một số nơi của Trung Quốc và Triều Tiên. Trong clip sau, một cá thể hổ Amur đi dưới các tán rừng một cách uyển chuyển rồi xuống hồ để tắm mát và bơi rất thành thục.
VOV.VN - 12 phụ nữ xinh đẹp sau đều làm việc tại các nhà tù Nga và lọt vào chung kết cuộc thi “Hoa khôi hệ thống trại giam”. Họ được lựa chọn từ gần 100 thí sinh đã giành giải ở các cuộc thi cấp địa phương.
VOV.VN - 12 phụ nữ xinh đẹp sau đều làm việc tại các nhà tù Nga và lọt vào chung kết cuộc thi “Hoa khôi hệ thống trại giam”. Họ được lựa chọn từ gần 100 thí sinh đã giành giải ở các cuộc thi cấp địa phương.