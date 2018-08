Ảnh: Đột nhập nhà máy sản xuất búp bê tình dục AI Trung Quốc

Một số mẫu thiết kế búp bê tình dục do nhà máy WMDoll ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chế tạo. Công xưởng chế tạo búp bê tình dục (sex doll) của WMDoll - một trong các hãng lớn nhất Trung Quốc về lĩnh vực này. Phần đầu của búp bê tình dục. Các đặc điểm trí tuệ nhân tạo (AI) ở các robot búp bê này mới dừng ở mức rất cơ bản: có thể trả lời câu hỏi nhưng không hội thoại được lâu dài. Ba “cô” búp bê này đều được đặt tên là Lucy. Chúng có các bộ phận chuyển động được và đang được kiểm tra bằng điều khiển từ xa. Một số mẫu khuôn dùng để đúc các hình dạng cơ thể búp bê khác nhau nằm trên sàn trong công xưởng Trung Quốc. Búp bê robot tình dục này được cho là có khả năng hội thoại đơn giản, chuyển động mắt và tay. Các bộ phận rời của búp bê chuẩn bị bước vào khâu kiểm tra tại nhà máy WMDoll. Nhân viên của công ty WMDoll đang kiểm tra sản phẩm do họ làm ra. Nhà máy này có hơn 200 công nhân làm việc toàn thời gian. Tất cả các sex doll đều được làm tỉ mẩn bằng tay. Mỗi búp bê là kết quả công sức của ít nhất 5 công nhân. Búp bê tại nhà máy sử dụng từ vựng trong kho dữ liệu do hãng Baidu của Trung Quốc hỗ trợ. Một nhân viên của nhà máy đang chuẩn bị tạo dáng cho búp bê tình dục trước khi chụp ảnh đưa lên mạng cho khách hàng xem trực tuyến. Nhà máy WMDoll sản xuất cả búp bê nam. Trong tổng số búp bê ở đây, chỉ có 1% là kiểu nam giới. Đa phần là búp bê nữ. Cho tới nay, công ty WMDoll đã bán được khoảng 20 búp bê có dùng trí tuệ nhân tạo (AI) với mức giá từ 10.000 đến 50.000 nhân dân tệ (tương đương 1.460-7.300 USD). Con số 20 búp bê AI nói trên là thấp so với 20.000 búp bê dòng phổ thông, không có AI, đã được công ty này bán ra. Các chị em công nhân tại nhà máy tranh thủ ăn trưa ngay tại công xưởng. Họ sản xuất khoảng 2.000 búp bê tình dục mỗi tháng. Khách hàng có thể lựa chọn từ hàng chục hình dáng cơ thể búp bê khác nhau và từ hơn 260 gương mặt búp bê khác nhau. Đầu của búp bê được đặt trong hộp các tông chuẩn bị chuyển (ship) cho khách hàng. Xuất khẩu chiếm tới tới 80% doanh thu của công ty Trung Quốc này. Một nửa số hàng xuất khẩu là sang thị trường Mỹ. Hãng Trung Quốc chuyên về sex doll này cho hay, việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào búp bê gặp khó khăn do các chuyên gia không quan tâm lắm đến việc phát triển công nghệ AI cho sản phẩm “đồ chơi người lớn”. Mặc dù vậy, một giám đốc sản phẩm của WMDoll cho biết, họ vẫn đang nỗ lực làm cho sản phẩm của họ giống người hơn nữa, với các chi có thể chuyển động tự nhiên hơn nữa./.

