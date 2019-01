Ảnh: Kinh hoàng tình trạng ô nhiễm không khí báo động trên thế giới

Sương mù bao phủ Bangkok, Thái Lan ngày 12/1/2019. Thủ đô của Thái Lan trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân khi mức độ bụi mịn PM2.5 (các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet) tăng cao. Một người đàn ông đeo khẩu trang gần bệnh viện Shri Ganga Ram ở New Delhi ngày 3/11/2018. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khói bụi đã khiến hơn 1 triệu người Ấn Độ thiệt mạng mỗi năm và New Delhi là thành phố có chất lượng không khí thấp nhất hành tinh. Một người phụ nữ đang đốt rơm rạ trên đồng ở một ngôi làng ngoại ô Amritsar, Ấn Độ ngày 2/11/2018. Việc đốt gốc rạ được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm không khí ở các bang Punjab và Haryana, đặc biệt là New Delhi. Một người phụ nữ đeo khẩu trang cho con trai sau khi lễ hội Diwali kết thúc ở New Delhi, Ấn Độ tháng 11/2018. Những người Ấn Độ hàng ngày phải sống chung với tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng. Các công nhân Ấn Độ dọn dẹp rác trên đường phố ở Greater Noida, gần New Delhi sau khi lễ hội Diwali với sự tham dự của hàng chục nghìn người kết thúc. Những ống khói trong một nhà máy nhiệt điện tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Khói bụi dày đặc bao phủ Greater Noida, gần New Delhi, Ấn Độ tháng 11/2018. Một người đi xe máy bịt khẩu trang và đội mũ bảo hiểm kín mít để phần nào tránh tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng tại Ấn Độ. Khói bụi bao phủ New Delhi khiến thành phố này chẳng khác nào một bộ phim đen trắng. Một cậu bé đang đeo khẩu trang và đốt pháo sáng trong lễ hội Diwali ở Hyderabad, Ấn Độ. Các nhà chức trách Ấn Độ gần đây đã đưa ra quy định khuyến khích sản xuất và tiêu thụ những loại pháo sáng ít gây ô nhiễm. Người dân Ấn Độ điều trị các bệnh về hô hấp tại một bệnh viện ở New Delhi. Mức độ khói bụi ở thành phố này tăng cao trong mùa đông và thường vượt quá ngưỡng an toàn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới. Một người đàn ông Ấn Độ chạy thể dục nhưng vẫn không quên đeo khăn bịt mặt do khói bụi tăng cao. Học sinh Ấn Độ đeo khẩu trang trong cuộc vận động mang tên "Quyền được thở" để phản đối tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao ở New Delhi. Những người tham gia lễ kỷ niệm 100 năm ngày Ba Lan độc lập ở Cung điện Wawel, Krakow phải đeo khẩu trang để ngăn hít phải khói bụi. Những tín đồ Hindu giáo tập trung bên bờ sông Yamuna để cầu nguyện trong lễ hội Chhath Puja vào một ngày khói bụi bao phủ ở New Delhi, Ấn Độ. Khung cảnh từ trên cao cho thấy những đám khói bốc lên từ các cánh đồng đốt rơm rạ gần một sân vận động ở Dharmsala, Ấn Độ ngày 11/11/2018. Một người đàn ông đeo khẩu trang trước Quảng trường Thiên An Môn mịt mù bụi sau khi chính quyền đưa ra cảnh báo vàng về mức độ khói bụi ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Một người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi qua tòa nhà của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một ngày khói bụi nghiêm trọng ở Bắc Kinh. Các nhà hoạt động của tổ chức Hòa bình Xanh đã tổ chức một cuộc biểu tình trong chiến dịch phản đối việc sử dụng than đá trong công nghiệp tại quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, Hàn Quốc ngày 28/11/2018./.

