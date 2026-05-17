  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện cơ chế phục hồi hậu tai biến của não người

Chủ Nhật, 17:14, 17/05/2026
VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm điều trị những tổn thương của não sau khi bị tai biến mạch máu, hay còn gọi là nhồi máu não, một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Tokyo đã phát hiện cơ chế phục hồi tự nhiên của não người thông qua một nghiên cứu trên chuột.

Nhóm này đã phát hiện một loại tế bào miễn dịch có khả năng giúp phục hồi chức năng não sau khi bị tổn thương do tai biến, đột quỵ và đã thành công trong việc làm giảm di chứng hậu nhồi máu não ở chuột, theo kết quả nghiên cứu do nhóm các chuyên gia y học thuộc Đại học Khoa học Tokyo vừa công bố.

Giáo sư Shichida Takashi (trái) và đồng sự công bố kết quả nghiên cứu. Ảnh: Jiji Press.

Từ trước đến nay, quá trình điều trị và phục hồi chức năng cho các bệnh nhân tai biến mạch máu não thường đem lại những kết quả không mấy khả quan, với nhiều di chứng nghiêm trọng và thời gian càng kéo dài, khả năng phục hồi càng thấp đi. Tuy nhiên, nghiên cứu nêu trên đã phát hiện một loại tế bào miễn dịch là tế bào tiểu thần kinh đệm (Microglia) có khả năng loại trừ các tế bào chết trong não, đồng thời tạo ra những vật chất thúc đẩy sự phục hồi của thần kinh.

Trước thực tế nghiên cứu ở chuột cho thấy sau thời gian tai biến khoảng 1 tháng, sẽ phát sinh một loại protein cản trở quá trình hồi phục, nhóm nghiên cứu dùng một phương pháp tác động để duy trì tác dụng của tế bào, thúc đẩy hồi phục và đã giúp cải thiện khả năng cử động tứ chi cũng như khả năng nhận biết không gian một cách chính xác.

Theo giới chuyên môn, đây là lần đầu tiên trên thế giới xác định được sự liên quan giữa tế bào tiểu thần kinh đệm và khả năng phục hồi của não.

Giáo sư Shichida Takashi thuộc Đại học Khoa học Tokyo cho biết: “Có thể nói, đã xác lập được khái niệm về sự hồi phục tự nhiên của não người. Từ trước đến nay, giới y học vẫn cho rằng não chỉ cần bị tổn thương một lần là khó hồi phục, nhưng nay đã nhìn thấy khả năng trị liệu giúp hồi phục bền vững. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu trên người để phát triển một loại thuốc giúp phục hồi não sau thương tổn”.

Kết quả nghiên cứu này không chỉ là phát hiện mang tính đột phá trong giới y học, mà còn được coi là tin vui lớn đối với những bệnh nhân đột quỵ do tai biến mạch máu não - một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, với khoảng hơn 7 triệu người thiệt mạng hàng năm.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Anh thử nghiệm công nghệ giám sát hoạt động não bộ ở trẻ sơ sinh

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh đang thử nghiệm công nghệ mới giúp giám sát hoạt động não bộ ở trẻ sơ sinh, nhằm hỗ trợ việc chẩn đoán sớm các bệnh lý như bại não và động kinh ở trẻ em.

Cụ ông 85 tuổi tiêm 12 mũi vaccine Covid-19 vẫn muốn tiêm tiếp vì “tốt cho sức khỏe”

VOV.VN - Một cụ ông ở Ấn Độ cho biết ông đã tiêm tới 12 mũi vaccine Covid-19 và cho rằng những mũi tiêm này giúp ông cải thiện bệnh đau lưng cũng như các vấn đề khác về sức khỏe.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm xây dựng “bệnh viện vũ trụ” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã phóng một loạt dự án y tế thử nghiệm lên quỹ đạo, trong kế hoạch xây dựng “bệnh viện vũ trụ" đầu tiên trên thế giới.

