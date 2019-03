Cảnh hoang tàn, chết chóc tại thành trì cuối cùng của khủng bố IS

Khói bốc lên từ các xe bị phá hủy và các ngôi nhà đổ nát ở làng Baghouz, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria vào thời điểm một ngày sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo tuyên bố đánh bại IS. Thi thể một chiến binh IS nằm cạnh ô tô bị lật và các thùng phuy bị đổ. Một cuốn sách viết bằng tiếng Arab và tiếng Nga nằm chỏng chơ cạnh một khẩu súng hỏng. Quả mìn nằm vương trên mặt đất ở ngôi làng Baghour. Phiến quân khủng bố Hồi giáo IS đã sử dụng loại vũ khí này để cản bước tiến của quân SDF. Chiến binh SDF ăn mừng chiến thắng trên tòa nhà chi chít lỗ thủng do bom đạn. Ảnh chụp hôm 24/3. Một người lính SDF đứng gác trên một ngôi nhà trong làng. Các đai thuốc nổ chết chóc mà những chiến binh đánh bom tự sát định dùng. Khẩu súng AK bị cháy đen vàng chỉ còn lại khung sắt. Vỏ xe bán tải chi chít vết đạn. Ở thùng xe phía sau có 1 tháp súng máy. Bãi chiến trường IS với xe chổng 4 bánh lên trời. Phía xa xa là dòng sông Euphrates. Khói vẫn bốc lên từ chiến trường giao tranh kịch liệt giữa phiến quân Hồi giáo IS và lực lượng được Mỹ hậu thuẫn./.

