Chiêm ngưỡng dàn siêu xe-niềm tự hào của ngành công nghiệp Liên Xô

Dòng limousine huyền thoại ZIL 41052. Dàn xe bắt mắt này đang được trưng bày tại triển lãm xe cổ mang tên "Vang bóng một thời" kỷ niệm 100 năm thành lập bộ phận cơ giới của lực lượng PCCC Liên Xô. Phần trang trí tuyệt đẹp trên mũi xe Packard Eight 1100. Chiếc Studebaker President Eight thu hút sự chú ý của khách tham quan vì sự độc đáo và phong cách thiết kế đặc trưng của Liên Xô. Dàn xe do hãng ZAZ chế tạo. Ngoài những chiếc xe cổ do Liên Xô sản xuất, điểm nhấn của triển lãm còn đến từ chiếc xe cứu hỏa Ford 798T hết sức đặc biệt, không chỉ được dùng để thực thi nhiệm vụ hàng ngày mà còn được sử dụng trong nhiều bộ phim của Liên Xô. Siêu xe Mỹ Chevrolet Corvette C6 cũng được trưng bày tại triển lãm lần này. Đội kèn biểu diễn tại lễ kỷ niệm 100 năm lực lượng PCCC Liên Xô. Người mẫu xinh đẹp chụp ảnh bên một chiếc xe cổ tại triển lãm. Xe bus Zil 118. Huyền thoại GAZ M21-I Volga. Khách thăm quan chăm chú đọc thông tin về một chiếc xe cổ. Một nhạc công biểu diễn tại triển lãm./.