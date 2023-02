Chú chó già nhất thế giới được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness

Danh hiệu chú chó nhiều tuổi nhất thế giới vừa được trao cho Bobi, thuộc giống chó Rafeiro do Alentejo thuần chủng. Sự dẻo dai và sức sống mãnh liệt của Bobi đã khiến nhiều người phải kinh ngạc khi tính đến ngày hôm qua (4/2), nó đã 30 năm và 269 ngày tuổi, bỏ xa kỷ lục được lập hồi năm 1939, vốn thuộc về một chó chăn bò Australia với 29 năm và 5 tháng tuổi. Việc Bobi sống được tới hơn 30 năm được cho là khá bất ngờ, bởi giống chó Rafeiro do Alentejo thông thường chỉ có tuổi đời trung bình từ 12 đến 14 năm.

Leonel Costa đi dạo cùng Bobi - chú chó già nhất thế giới của mình. Ảnh: Reuters

Chủ nhân của chú chó Bobi chia sẻ: “Đó là cảm giác tự hào mà chúng tôi không thể lý giải được. Chúng tôi cho rằng có ba đến bốn yếu tố giúp Bobi có tuổi thọ đáng ngạc nhiên vậy, trong đó việc sống ở nông thôn, hòa mình vào thiên nhiên, chắc chắn là một trong những lý do chính. Thực tế Bobi chưa bao giờ bị xiềng xích hay bị nhốt trong chuồng. Cảm giác tự do tôi nghĩ cũng là một lý do quan trọng. Và tất nhiên, một phần nhỏ bé trong đó là tình yêu và tình cảm của chúng tôi dành cho chú chó cưng của mình”.

Dù tuổi đã cao, song Bobi vẫn có sở thích đi dạo bất chấp việc sức khỏe không còn tốt và thị giác cũng kém rất nhiều. Leonel Costa hy vọng Bobi sẽ sống thêm nhiều năm nữa và rất biết ơn chú chó của mình đã đưa ngôi làng Conqueiros xa xôi lên “bản đồ”./.