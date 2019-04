Chùm ảnh: Kỳ lạ làng sinh đôi ở Nigeria

Cặp sinh đôi Taiwo Adejare và Kehinde Adejare ở Igbo Ora, bang Oyo của Nigeria cùng chụp ảnh ngày 4/4/2019. Theo một nghiên cứu những năm 1970, cứ 1.000 ca sinh ở Tây Nam Nigieria lại có tới 50 cặp sinh đôi, tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Ảnh: Cặp song sinh Kehinde and Taiwo Kolawole. Cặp song sinh Kehinde and Taiwo Aderogba đang cùng cạo sắn. Trong văn hóa Yoruba, sinh đôi là hiện tượng rất phổ biến và các cặp sinh đôi thường được đặt tên là Taiwo và Kehinde tùy vào việc ai được sinh ra trước, ai sau. Một phụ nữ Hồi giáo đang bế 2 cậu con trai sinh đôi quấn trong chiếc khăn màu xanh. Cặp song sinh Taiwo Ahmed và Kehinde Ahmed. Theo quan điểm của nhiều người địa phương, hiện tượng sinh đôi phổ biến ở Igbo Ora là do họ ăn nhiều lá đậu bắp. Cặp song sinh 67 tuổi Kehinde and Taiwo Adamson. Một số quan điểm khác cho rằng, hiện tượng sinh đôi có thể do món Amala, một món ăn địa phương làm từ củ từ và bột sắn. Một giải thiết khác đặt ra là khoai thúc đẩy quá trình sản sinh ginadotropins, một hóa chất kích thích sản sinh trứng. Chị Sullat Ogunjimi đang bế cặp song sinh không cùng trứng Afusat Ganiyu và Ganiyatu Adesope. Trong ảnh là Cặp song sinh Afeez và Lateef Azeez. Cặp sinh đôi không cùng trứng Taiwo và Kehinde Daniel. Kehinde Akinbola và Taiwo Akinbola đang cùng ngồi ăn khi đợi tiêm chủng tại bệnh viện. Taiwo Oyedepo và Kehinde Oyedepo cùng đi học hành lang ở trường học. Ở Igbo Ora, có những gia đình có 2 hoặc thậm chí tới 8 cặp sinh đôi. Trong ảnh là 2 cặp sinh đôi nhà Daniel: Taiwo và Kehinde; Abigail và Deborah. Tại Igbo Ora, trong số gần 100 học sinh trung học đứng xếp hàng ở sân trường thì có tới 9 cặp sinh đôi./.

