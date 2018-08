Chùm ảnh vừa đáng yêu vừa đáng thương khi các loài vật được cấp cứu

Chú kangaroo này bị thương nặng khi hoảng loạn nhảy qua cửa kính vào một ngôi nhà. Nhân viên cứu hộ đã tìm được chú “kangaroo thích phiêu du” này giữa cảnh tượng máu me be bét khắp nơi như trong một bộ phim kinh dị có tên “Psycho” nên đã đặt tên chú theo nhân vật Norman Bates trong đó và đưa về bệnh viện thú y Essendon ở Melboutne, Australia, để chăm sóc ngày 29/7/2018. Chú lười Pancho đang nghỉ ngơi trong “phòng hồi sức” của trung tâm cứu hộ động vật Agroflor ở Cochabamba, Bolivia, ngày 25/7/2018. Pancho bị xe ô tô đâm làm chú bị thương ở tay và mắt. Các bác sỹ không thể cứu được con mắt của Pancho nhưng đã “gia cố” tay cho chú bằng nẹp thép. Hiện chưa rõ Pancho có đủ sức khỏe trở về với thiên nhiên hay không. Nếu không, chú sẽ ở lại trung tâm động vật hoang dã Agroflori đến cuối đời. Gấu trúc Xin Xin dũng cảm đưa tay cho bác sỹ thú y lấy mẫu máu hồi tháng 5/2018. Xin Xin hiện sống ở vườn thú Chapultepec ở thủ đô Mexico City. Chú hổ Siberia Igor, 13 tuổi, mê man trên bàn mổ trước cuộc phẫu thuật tế bào gốc không xâm lấn ở vườn thú Szeged, Hungaria, hồi tháng 4/2018. Kỹ thuật viên thú y tại trung tâm cứu hộ động vật có vú dưới nước của thủy cung Vancouver, Canada, trấn an chú cá voi được cứu từ bờ biển Tofino tháng 7/2014. Liesel, con gorilla già nhất ở vườn thú Budapest, chuẩn bị được phẫu thuật u xơ tử cung tháng 1/2009. Một chú gấu nâu tại Four Paws Bear Sanctuary ở Pristina, Kosovo, được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chú voi Ayyappan được cứu khỏi đầm lầy bên bờ hồ Vembanad, ngoại ô thành phố Kochi ở Ấn Độ tháng 2/2014. Bo là một chú thú lông nhím Echidna mới 55 ngày tuổi khi được đưa về vườn thú Taronga ở Sydney, Australia, hồi tháng 11/2012. Bo được tìm thấy khi đang lang thang đi một mình ở phía Bắc thành phố Sydney. Bo sẽ được “nuôi bộ” cho đến khi được 6 tháng tuổi. Là một nhà vật lý trị liệu thú y, Livia Pereira (trái) đã biến nhà của cô thành bệnh viện sau khi chú sư tử 3 tuổi Ariel bị liệt vì một chứng bệnh tự miễn hiếm gặp năm 2010. Ariel phải điều trị bằng máy trao đổi plasma trong phòng khách nhà Pereira. Chú rùa biển xanh háo hức trở lại với đại dương sau khi được điều trị vết thương ở Đại học Concepcion, nam Santiago, Chile, tháng 4/2014 Chú gấu nâu Syria tên “Xoài” (Mango), 19 tuổi, chuẩn bị được phẫu thuật đĩa đệm tại Ramat Gan Safari gần Tel Aviv tháng 5/2014. “Tay chơi” báo đốm đực tên Tango, 11 tuổi, cũng phải ngoan ngoãn cho các bác sỹ thú y kiểm tra sức khỏe toàn diện “Thần ưng” Andean (Andean condor), một trong những loài chim biết bay lớn nhất thế giới, cũng chịu khuất phục để bác sỹ thú y ở Los Andes, Chile, lấy máu kiểm tra sức khỏe hồi tháng 8/2012. Mới 9 tháng tuổi, báo hoa Juba ở vườn thú Chester, Anh, đã phải trải qua 1 cuộc phẫu thuật lắp thêm đĩa kim loại vào khuỷu chân bên phải hồi tháng 2/2012 để sửa một vết rạn. Juba đã đờ đẫn vì ngấm thuốc gây mê. Bác sỹ thú y của Quỹ Động vật học El Salvador dùng ống nghe kiểm tra tim mạch cho một chú cá heo ở San Diego hồi tháng 10/2012. Chú khỉ này vẫn còn hôn mê sau khi được phẫu thuật triệt sản tại một trung tâm cứu hộ ở thị trấn Shimla, miền Bắc Ấn Độ, tháng 11/2011. Fafa là một cô sử tử 18 tuổi, sinh ra trong vườn thú Brasilia và đã trải qua các cuộc phẫu thuật loại bỏ tử cung lẫn buồng trứng. Trong ảnh, Fafa được đưa đến phòng khám thú y sau khi bị co giật và chảy máu. Các bác sỹ đã phải cho Fafa chụp CT toàn bộ đầu, ngực và bụng ngày 7/8/2012 để chẩn đoán. Họ nghi Fafa bị tổn thương gan, có thể phát sinh từ khối u từ năm 2010. Chú heo con tên Chris P. Bacon này nổi tiếng trên mạng internet một thời vì bị dị tật chân sau và đã được nhà sản xuất đồ chơi K’nex tăng một chiếc xe lăn để đi lại. Một chú chó lang thang được triệt sản tại trung tâm bảo vệ, chăm sóc và nhân nuôi động vật bơ vơ ở Uzunu, Romania, tháng 4/2013. Chú trăn Boa được tiêm vaccine tại tị nạn động vật hoang dã Sauim Castanheira ở Manaus, Brazil, tháng 7/2012. Chú tê giác Sumatran tên Puntung được thăm khám tại Lahad Datu, bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia. Chú mèo rừng guina nhỏ này được tìm thấy trong khu rừng gần thành phố Concepcion, Chile, tháng 2/2014. Đây là giống mèo rừng nhỏ nhất châu Mỹ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chú vượn cáo trắng đen ở vườn thú tư nhân Palmyre, miền tây nước Pháp, được cân đo sức khỏe tháng 11/2013./.

Chú kangaroo này bị thương nặng khi hoảng loạn nhảy qua cửa kính vào một ngôi nhà. Nhân viên cứu hộ đã tìm được chú “kangaroo thích phiêu du” này giữa cảnh tượng máu me be bét khắp nơi như trong một bộ phim kinh dị có tên “Psycho” nên đã đặt tên chú theo nhân vật Norman Bates trong đó và đưa về bệnh viện thú y Essendon ở Melboutne, Australia, để chăm sóc ngày 29/7/2018. Chú lười Pancho đang nghỉ ngơi trong “phòng hồi sức” của trung tâm cứu hộ động vật Agroflor ở Cochabamba, Bolivia, ngày 25/7/2018. Pancho bị xe ô tô đâm làm chú bị thương ở tay và mắt. Các bác sỹ không thể cứu được con mắt của Pancho nhưng đã “gia cố” tay cho chú bằng nẹp thép. Hiện chưa rõ Pancho có đủ sức khỏe trở về với thiên nhiên hay không. Nếu không, chú sẽ ở lại trung tâm động vật hoang dã Agroflori đến cuối đời. Gấu trúc Xin Xin dũng cảm đưa tay cho bác sỹ thú y lấy mẫu máu hồi tháng 5/2018. Xin Xin hiện sống ở vườn thú Chapultepec ở thủ đô Mexico City. Chú hổ Siberia Igor, 13 tuổi, mê man trên bàn mổ trước cuộc phẫu thuật tế bào gốc không xâm lấn ở vườn thú Szeged, Hungaria, hồi tháng 4/2018. Kỹ thuật viên thú y tại trung tâm cứu hộ động vật có vú dưới nước của thủy cung Vancouver, Canada, trấn an chú cá voi được cứu từ bờ biển Tofino tháng 7/2014. Liesel, con gorilla già nhất ở vườn thú Budapest, chuẩn bị được phẫu thuật u xơ tử cung tháng 1/2009. Một chú gấu nâu tại Four Paws Bear Sanctuary ở Pristina, Kosovo, được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chú voi Ayyappan được cứu khỏi đầm lầy bên bờ hồ Vembanad, ngoại ô thành phố Kochi ở Ấn Độ tháng 2/2014. Bo là một chú thú lông nhím Echidna mới 55 ngày tuổi khi được đưa về vườn thú Taronga ở Sydney, Australia, hồi tháng 11/2012. Bo được tìm thấy khi đang lang thang đi một mình ở phía Bắc thành phố Sydney. Bo sẽ được “nuôi bộ” cho đến khi được 6 tháng tuổi. Là một nhà vật lý trị liệu thú y, Livia Pereira (trái) đã biến nhà của cô thành bệnh viện sau khi chú sư tử 3 tuổi Ariel bị liệt vì một chứng bệnh tự miễn hiếm gặp năm 2010. Ariel phải điều trị bằng máy trao đổi plasma trong phòng khách nhà Pereira. Chú rùa biển xanh háo hức trở lại với đại dương sau khi được điều trị vết thương ở Đại học Concepcion, nam Santiago, Chile, tháng 4/2014 Chú gấu nâu Syria tên “Xoài” (Mango), 19 tuổi, chuẩn bị được phẫu thuật đĩa đệm tại Ramat Gan Safari gần Tel Aviv tháng 5/2014. “Tay chơi” báo đốm đực tên Tango, 11 tuổi, cũng phải ngoan ngoãn cho các bác sỹ thú y kiểm tra sức khỏe toàn diện “Thần ưng” Andean (Andean condor), một trong những loài chim biết bay lớn nhất thế giới, cũng chịu khuất phục để bác sỹ thú y ở Los Andes, Chile, lấy máu kiểm tra sức khỏe hồi tháng 8/2012. Mới 9 tháng tuổi, báo hoa Juba ở vườn thú Chester, Anh, đã phải trải qua 1 cuộc phẫu thuật lắp thêm đĩa kim loại vào khuỷu chân bên phải hồi tháng 2/2012 để sửa một vết rạn. Juba đã đờ đẫn vì ngấm thuốc gây mê. Bác sỹ thú y của Quỹ Động vật học El Salvador dùng ống nghe kiểm tra tim mạch cho một chú cá heo ở San Diego hồi tháng 10/2012. Chú khỉ này vẫn còn hôn mê sau khi được phẫu thuật triệt sản tại một trung tâm cứu hộ ở thị trấn Shimla, miền Bắc Ấn Độ, tháng 11/2011. Fafa là một cô sử tử 18 tuổi, sinh ra trong vườn thú Brasilia và đã trải qua các cuộc phẫu thuật loại bỏ tử cung lẫn buồng trứng. Trong ảnh, Fafa được đưa đến phòng khám thú y sau khi bị co giật và chảy máu. Các bác sỹ đã phải cho Fafa chụp CT toàn bộ đầu, ngực và bụng ngày 7/8/2012 để chẩn đoán. Họ nghi Fafa bị tổn thương gan, có thể phát sinh từ khối u từ năm 2010. Chú heo con tên Chris P. Bacon này nổi tiếng trên mạng internet một thời vì bị dị tật chân sau và đã được nhà sản xuất đồ chơi K’nex tăng một chiếc xe lăn để đi lại. Một chú chó lang thang được triệt sản tại trung tâm bảo vệ, chăm sóc và nhân nuôi động vật bơ vơ ở Uzunu, Romania, tháng 4/2013. Chú trăn Boa được tiêm vaccine tại tị nạn động vật hoang dã Sauim Castanheira ở Manaus, Brazil, tháng 7/2012. Chú tê giác Sumatran tên Puntung được thăm khám tại Lahad Datu, bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia. Chú mèo rừng guina nhỏ này được tìm thấy trong khu rừng gần thành phố Concepcion, Chile, tháng 2/2014. Đây là giống mèo rừng nhỏ nhất châu Mỹ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chú vượn cáo trắng đen ở vườn thú tư nhân Palmyre, miền tây nước Pháp, được cân đo sức khỏe tháng 11/2013./.