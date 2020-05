Đám cưới trực tuyến – Giải pháp hữu hiệu trong dịch Covid-19

Nếu như đối với nhiều người, lệnh phong tỏa và biện pháp giãn cách xã hội cản trở các cuộc tụ họp và gặp mặt trực tiếp thì với nhiều cặp đôi ở Australia, Covid-19 lại là cơ hội để đám cưới của họ thêm phần đáng nhớ.

Tổ chức lễ cưới trực tuyến là một sáng kiến hữu hiệu cho các cặp đôi thời Covid-19, hơn nữa lại tiết kiệm chi phí đáng kể so với đám cưới thông thường. Ảnh: ABC

Ngày 19/5, cha xứ Lou Szymkow đã tổ chức hôn lễ cho 1 cặp đôi ngay tại phòng khách với sự chứng kiến của người thân và bạn bè qua màn hình điện thoại. Theo ông Lou Szymkow, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều sự kiện ở Australia buộc phải hủy bỏ khi Chính phủ ban hành lệnh cấm tụ họp với quy mô lớn. Do vậy, hình thức tổ chức lễ cưới trực tuyến là một sáng kiến hữu hiệu cho các cặp đôi thời Covid-19, hơn nữa lại tiết kiệm chi phí đáng kể so với một đám cưới thông thường.



“Trong những ngày đầu lệnh hạn chế được áp dụng, chỉ trong 3 ngày tôi đã phải hoãn lại 17 hôn lễ. Các cặp đôi buộc phải làm vậy vì nhiều địa điểm tổ chức đã đóng cửa và chưa có kế hoạch mở cửa trở lại cụ thể. Tôi nghĩ, việc tổ chức trực tuyến thế này cũng không kém phần lãng mạn và thú vị. Hơn nữa, họ cũng không phải tốn các khoản chi phí khổng lồ lên tới 50.000 USD cho một đám cưới”, ông Szymkow cho biết.

Australia là 1 trong những quốc gia kiểm soát tốt dịch Covid-19 khi số ca nhiễm mới đã giảm đáng kể trong những tuần qua. Do vậy, Chính phủ đã quyết định nới lỏng các hạn chế và lệnh phong tỏa, dần nối lại hoạt động thường ngày của người dân. Bang New South Wales tuần trước cũng đã mở rộng quy mô tổ chức đám cưới lên 10 người, so với 2 người trước đó./.