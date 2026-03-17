Daulatabad - pháo đài hùng vĩ và kiên cố bậc nhất của Ấn Độ thời Trung cổ

Thứ Ba, 09:13, 17/03/2026

VOV.VN - Pháo đài Daulatabad ở Aurangabad, còn được biết đến với tên gọi pháo đài Devgiri, là một trong những địa điểm lịch sử của bang Maharashtra, Ấn Độ.

Hùng Cường/VOV.VN
Pháo đài Daulatabad (Devgiri) được xây dựng từ thế kỷ 12, nằm ở làng Daulatabad gần Chhatrapati Sambhaji Nagar (trước đây là Aurangabad) thuộc bang Maharashtra.
Trải rộng trên diện tích khoảng 95 ha, pháo đài từng là trung tâm chính trị và quân sự quan trọng của nhiều triều đại Ấn Độ.
Pháo đài Daulatabad là một ví dụ xuất sắc về kiến ​​trúc quân sự thời trung cổ ở Ấn Độ.
Pháo đài Daulatabad được xây dựng trên một ngọn đồi bazan, tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên vững chắc.
Cấu trúc phòng thủ của Pháo đài được tạo thành với ba bức tường đồng tâm, được gọi là “Kots”, mỗi bức tường thành phục vụ một mục đích phòng thủ cụ thể.
Amberkot: Bức tường ngoài cùng, ban đầu bao quanh toàn bộ thị trấn dành cho người dân thường.
Mahakot: Lớp giữa, với những cổng và pháo đài đồ sộ. Nó chứa các phòng canh gác và được sử dụng để ở cho quân đội và giới quý tộc.
Balakot (Kala Kot): Thành trì trong cùng nằm trên đỉnh của ngọn đồi hình nón cao 200 mét. Đây là nơi ở của hoàng gia và là tuyến phòng thủ cuối cùng.
Pháo đài này được coi là một trong những công trình phòng thủ được quy hoạch tốt nhất ở Ấn Độ.
Pháo đài được xây dựng trên đỉnh đồi những sườn dốc dựng đứng khiến kẻ thù gần như không thể xâm nhập.
Chỉ có một lối vào chính duy nhất pháo đài, được bảo vệ bởi những cánh cổng có gai sắt để ngăn voi chiến.
Hệ thống phòng thủ tự nhiên được tăng cường bởi các công trình nhân tạo như hào sâu, sườn dốc thoai thoải và đường hầm Andheri tối tăm được đục vào đá với những khúc cua gấp và lối đi giả để đánh lừa quân xâm nhập.
Pháo đài cũng sở hữu nhiều khẩu pháo, được đặt tại các điểm trọng yếu để bảo vệ chống lại kẻ thù ở xa.
Về mặt kiến ​​trúc, pháo đài thể hiện sự pha trộn giữa kiến ​​trúc Ấn Độ - Hồi giáo, thể hiện rõ qua các họa tiết chạm khắc trên đá, hình hoa sen, mái vòm và các vòm cuốn, phản ánh nền văn hóa pha trộn của vùng Deccan.

Đoàn Famtrip lễ cưới của Ấn Độ khảo sát du lịch cưới tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai Chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới.

Hội chợ Ấn Độ 2026 thúc đẩy kết nối văn hóa, du lịch

VOV.VN - Ngày 17/1 tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình đặc sắc mang tên "Hội chợ Ấn Độ năm 2026" tại Công viên Thống Nhất, thu hút hơn 1.000 khách tham dự.

Thêm đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Hà Nội trước nhu cầu gia tăng

VOV.VN - Từ đầu tháng 5/2026, hãng hàng không Air India sẽ khai thác đường bay thẳng Delhi (DEL) – Hà Nội (HAN), trong bối cảnh lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng trưởng nhanh trong thời gian qua.