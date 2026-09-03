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Hàn Quốc sẽ di dời hàng loạt cơ quan chính phủ ra khỏi thủ đô Seoul

Thứ Năm, 17:53, 03/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu di dời nhiều bộ, cơ quan chính phủ và cơ quan công cộng tại khu vực đô thị Seoul đến thành phố hành chính Sejong vào năm tới. Đây được xem là một nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực cân bằng. 

Theo thông báo của chính phủ Hàn Quốc, việc di dời sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, đáng chú ý Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới dự kiến cũng được chuyển đến Sejong - thành phố cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam, bắt đầu từ nửa đầu năm sau, trong khi Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Điều tra tội phạm nghiêm trọng, dự kiến ​​sẽ chuyển địa điểm và chính thức khai trương vào tháng 10 tới.

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Khu đô thị Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Đối với Bộ Nội vụ, cơ quan này dự kiến cũng sẽ được di dời trong quý cuối năm nay, trong khi Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đang được tính toán xem xét.

Phát biểu trong một cuộc họp báo vào hôm nay (3/9), Thủ tướng Han Seong Sook khẳng định, Sejong là một biểu tượng và trục trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia cân bằng. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cũng “sẽ xây dựng văn phòng tổng thống tại Sejong vào tháng 8/2029 để đặt trung tâm hành chính, đồng thời nỗ lực hướng tới hoàn thành kế hoạch xây dựng tòa nhà Quốc hội tại Sejong vào năm 2030”.

Theo giới quan sát, thông báo về việc di dời các cơ quan chính phủ và được chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra, đánh dấu bước tiến mới nhất trong loạt các đợt triển khai được thực hiện bởi các chính quyền kế nhiệm trong hơn một thập kỷ qua, như một phần nỗ lực nhằm giảm bớt sự tập trung quá lớn các chức năng quốc gia tại khu vực đô thị Seoul, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cân bằng quốc gia.

Quá trình di dời này bắt đầu diễn ra kể từ năm 2012 khi Văn phòng Thủ tướng trở thành cơ quan chính phủ trung ương đầu tiên chuyển đến Sejong. Theo Cơ quan Xây dựng thành phố hành chính quốc gia, kể từ năm 2012 đến nay, đã có 44 tổ chức chính phủ trung ương hoàn tất việc di dời đến thành phố này.

Ngoài ra, các cơ quan công cộng cũng sẽ được chuyển ra khỏi khu vực đô thị Seoul trong thời gian tới. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố kế hoạch di dời cụ thể vào quý IV năm nay đối với khoảng 350 cơ sở nằm trong khu vực đô thị Seoul và bắt đầu di dời kể từ năm 2027.

Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan công lập thông qua cải cách cơ cấu, hợp nhất các chức năng tương tự và chồng chéo, cũng như củng cố các cơ quan quy mô nhỏ…, nhằm đáp ứng tình hình môi trường chính sách đang thay đổi nhanh chóng.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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