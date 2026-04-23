Hàng ngàn người tới xem voi con Linh Mai ra mắt tại Washington

Thứ Năm, 15:34, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chú voi con châu Á mang tên rất Việt Nam, Linh Mai, là cá thể đầu tiên được sinh ra tại Vườn thú Quốc gia Mỹ ở thủ đô Washington sau gần 25 năm, đã chính thức ra mắt công chúng ngày 22/4.

Linh Mai ra mắt đúng vào Ngày Trái đất đã thu hút lượng lớn du khách tới tham quan đến mức ban quản lý phải khuyến nghị khách nên lựa chọn ngày khác để tới vườn thú. 

hang ngan nguoi toi xem voi con linh mai ra mat tai washington hinh anh 1
Linh Mai được cho bú bình 2 tiếng mỗi lần. (Ảnh: Vườn thú Quốc gia Smithsonian)

Voi con Linh Mai chào đời ngày 2/2 sau gần hai năm mang thai của voi mẹ Nhi Linh. Hiện chú voi con đã nặng gần 226 kg, cao khoảng 101 cm và được đội ngũ chăm sóc đánh giá là rất lanh lợi, hiếu động và tinh nghịch.

Ngay từ sáng ngày 22/4 khi vườn thú mở cửa, hàng trăm người đã xếp hàng bên khu chuồng voi để trở thành những vị khách đầu tiên được tận mắt chứng kiến Linh Mai xuất hiện trước công chúng. Do lượng khách đổ về quá đông, Vườn thú Quốc gia Smithsonian đã phát thông báo khuyến khích du khách cân nhắc ghé thăm vào ngày khác nhằm giảm tải và bảo đảm trải nghiệm tham quan.

"Cảm giác được là một phần của điều gì đó thật tuyệt vời, đây là chú voi con đầu tiên được sinh ra ở đây trong 25 năm qua, và được chứng kiến ​​màn ra mắt của nó thực sự rất đặc biệt", một du khách đến thăm vườn thú chia sẻ.

Trong khu nuôi dưỡng, Linh Mai chạy nhảy đầy năng lượng cùng “dì” Swarna - một con voi cái châu Á khác đang giúp chú voi con học cách hòa nhập xã hội với đàn. Ông Robbie Clark, quyền quản lý kiêm phụ trách đàn voi tại vườn thú, những tuần đầu đời của Linh Mai không hề dễ dàng nhưng hiện tại đã thuận lợi hơn: “Nếu chúng tôi cho ăn muộn hơn giờ chỉ vài phút thôi, nó sẽ lập tức cho chúng tôi biết là đã đến giờ ăn rồi. Linh Mai rất thông minh, tò mò và đang cho thấy tính cách khá độc lập, đây là điều rất tích cực”.

hang ngan nguoi toi xem voi con linh mai ra mat tai washington hinh anh 2
Linh Mai được đội ngũ chăm sóc đánh giá là rất lanh lợi, hiếu động và tinh nghịch. (Ảnh: Vườn thú Quốc gia Smithsonian)

Hiện đội ngũ chăm sóc đang túc trực 24/7 để chăm sóc Linh Mai, bao gồm cho bú bình hai giờ một lần. Theo nhân viên vườn thú, Linh Mai bú rất nhanh, chỉ mất khoảng ba phút mỗi lần, sau đó thường ngủ ngắn rồi tỉnh dậy để tiếp tục khám phá môi trường xung quanh.

Các chuyên gia cho biết số lượng voi châu Á trong tự nhiên hiện chỉ còn chưa tới 50.000 con, vì vậy mỗi ca sinh sản thành công đều mang ý nghĩa lớn đối với công tác bảo tồn loài nguy cấp này. Vườn thú Smithsonian cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng sức khỏe, sự phát triển và khả năng hòa nhập của Linh Mai trong thời gian tới. Sự ra mắt của chú voi con ngày 22/4 được xem là điểm nhấn đặc biệt của Ngày Trái đất năm nay tại thủ đô Washington. Để phục đưa hình ảnh Linh Mai tới nhiều hơn với công chúng, những nhà quản lý đã mở đăng ký nhận vé gặp Linh Mai miễn phí hoặc có thể theo dõi mọi cử chỉ hành động của voi con qua hệ thống camera trực tiếp trên trang web của sở thú.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Giải mã tiếng ngựa hí: Sự kết hợp độc đáo giữa “huýt sáo” và “ca hát”
Giải mã tiếng ngựa hí: Sự kết hợp độc đáo giữa “huýt sáo” và “ca hát”

VOV.VN - Tiếng hí của loài ngựa - âm thanh quen thuộc trong các trang trại và đồng cỏ - từ lâu được xem là một trong những tín hiệu giao tiếp đặc trưng trong thế giới động vật.

Giải mã tiếng ngựa hí: Sự kết hợp độc đáo giữa “huýt sáo” và “ca hát”

Giải mã tiếng ngựa hí: Sự kết hợp độc đáo giữa “huýt sáo” và “ca hát”

VOV.VN - Tiếng hí của loài ngựa - âm thanh quen thuộc trong các trang trại và đồng cỏ - từ lâu được xem là một trong những tín hiệu giao tiếp đặc trưng trong thế giới động vật.

Loài ngựa có thể ngửi thấy “mùi sợ hãi” từ con người?
Loài ngựa có thể ngửi thấy “mùi sợ hãi” từ con người?

VOV.VN - Ngựa không phải là những sinh vật thụ động chỉ biết phản ứng với mệnh lệnh của con người như từng được hình dung trong thời gian dài. Chúng có thể dễ dàng cảm nhận và giải mã các tín hiệu cảm xúc của con người.

Loài ngựa có thể ngửi thấy “mùi sợ hãi” từ con người?

Loài ngựa có thể ngửi thấy “mùi sợ hãi” từ con người?

VOV.VN - Ngựa không phải là những sinh vật thụ động chỉ biết phản ứng với mệnh lệnh của con người như từng được hình dung trong thời gian dài. Chúng có thể dễ dàng cảm nhận và giải mã các tín hiệu cảm xúc của con người.

Từ chiến trường đến trường đua: Những chú ngựa “bất tử” trong lịch sử nhân loại
Từ chiến trường đến trường đua: Những chú ngựa “bất tử” trong lịch sử nhân loại

VOV.VN - Từ hàng thiên niên kỷ trước, ngựa đã giữ vai trò không thể thiếu trong lịch sử phát triển của loài người. Nhiều nền văn hóa được xây dựng xoay quanh loài vật này, kéo theo sự ra đời của hàng loạt tiến bộ công nghệ gắn liền với việc thuần dưỡng và sử dụng ngựa.

Từ chiến trường đến trường đua: Những chú ngựa “bất tử” trong lịch sử nhân loại

Từ chiến trường đến trường đua: Những chú ngựa “bất tử” trong lịch sử nhân loại

VOV.VN - Từ hàng thiên niên kỷ trước, ngựa đã giữ vai trò không thể thiếu trong lịch sử phát triển của loài người. Nhiều nền văn hóa được xây dựng xoay quanh loài vật này, kéo theo sự ra đời của hàng loạt tiến bộ công nghệ gắn liền với việc thuần dưỡng và sử dụng ngựa.

