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Hàng nghìn hộ dân Berlin (Đức) sơ tán sau khi phát hiện bom từ thời Thế chiến II

Thứ Năm, 17:37, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngày 26/8, tại thủ đô Berlin, Đức, khoảng 5.600 hộ gia đình đã phải tạm thời rời khỏi nhà sau khi một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai được phát hiện.

 

Theo thông tin từ cảnh sát thủ đô Berlin, quả bom nặng 100 kg được phát hiện vào sáng sớm 26/8 ở đáy một con kênh tại quận Neukölln, trong quá trình công nhân tiến hành thi công xây dựng.

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Để bảo đảm an toàn tối đa cho người dân, nhà chức trách đã nhanh chóng thiết lập một vành đai phong tỏa với bán kính 500m xung quanh hiện trường. Ảnh: Reuters.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và chuyên gia rà phá bom mìn đã cẩu quả bom lên bờ kênh để chuẩn bị cho công tác vô hiệu hóa ngòi nổ.

Để bảo đảm an toàn tối đa cho người dân, nhà chức trách đã nhanh chóng thiết lập một vành đai phong tỏa với bán kính 500m xung quanh hiện trường. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 5.600 hộ gia đình, buộc hàng nghìn cư dân phải tạm thời rời khỏi nơi ở.

Khu vực bị phong tỏa cũng bao gồm nhiều cơ sở dân sinh đặc biệt, trong đó có một viện dưỡng lão, một trung tâm tiếp nhận người vô gia cư và một nhà trẻ. Chính quyền địa phương đã gấp rút bố trí các điểm lưu trú tạm thời nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian chờ xử lý sự cố.

Chiến dịch lần này huy động khoảng 200 cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa, các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ và cơ quan bảo vệ dân sự nhằm hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ và điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thời gian dự kiến hoàn tất việc tháo ngòi nổ.

Việc phát hiện bom mìn còn sót lại từ Thế chiến II vốn không hiếm tại các thành phố lớn của Đức, song mỗi chiến dịch xử lý đều đòi hỏi quy trình bảo đảm an toàn vô cùng nghiêm ngặt.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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