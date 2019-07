Hàng trăm tuần lộc chết đói ở Bắc cực do biến đổi khí hậu

Các nhà nghiên cứu của Viện Địa Cực Na Uy (NPI) đã tìm thấy rất nhiều xác của các loài động vật hoang dã trên các đảo vùng Bắc cực trong mùa hè này. Họ cho biết trong 40 năm theo dõi số lượng động vật, chưa bao giờ xảy ra hiện tượng “chết hàng loạt” như thế này.



Trưởng dự án Ashild Onvik Pedersen phát biểu trên truyền hình Na Uy (NRK): “Thật đáng sợ trước cảnh động vật chết hàng loạt như thế này. Đây là một ví dụ cho thấy biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến tự nhiên như thế nào. Thật đáng buồn!”

Nhà sinh thái học Ashild Onvik Pedersen đang kiểm tra xác tuần lộc ở Svalbard. Ảnh: Viện Bắc Cực Na Uy.

Các nhà khoa học khí hậu đã cảnh báo hồi đầu năm, thủ đô của Svalbard – Longyearbyen, thị trấn cực bắc của trái đất là nơi ấm lên nhanh nhất hơn thảy mọi vùng trên thế giới.

NPI cho biết rằng thời tiết ấm lên khiến khu vực này thường xuyên có những cơn mưa bất thường vào tháng 12. Mưa rơi xuống sẽ hình thành một lớp băng dày gây cản trở tuần lộc và nhiều loài ăn cỏ khác ăn trên thảm thực vật thông thường do chúng không thể đào qua lớp băng cứng.

Tuần lộc ở vùng Svalbard thậm chí đã phải ăn rong biển và tảo bẹ do khan hiếm thức ăn. Rong biển và tảo không những ít dinh dưỡng mà chúng còn có thể gây ra các vấn đề về dạ dày.

Một lượng lớn tuần lộc con mới sinh năm ngoái cũng nằm trong danh sách “những kẻ xấu số” bởi những con bé và yếu nhất thường khó có thể thích nghi ở điều kiện khắc nghiệt.

Bà Onvil Pedersen cho biết: “Một phần tỷ lệ tử vong là tự nhiên bởi năm ngoái đã có một lượng lớn các con nhỏ chết. Nhưng con số tử vong mà chúng ta đang thấy trong năm nay là do mưa lớn, do biến đổi khí hậu.”

Đầu năm nay một nhóm nhà khoa học đã dành 10 tuần để điều tra số lượng tuần lộc Svalbard. Họ cảnh báo rằng số lượng tuần lộc sụt giảm sẽ dẫn đến hậu quả là các loài thực vật có hại, hiện đang là thức ăn cho các loài ăn cỏ, sẽ lan rộng khắp các hệ sinh thái ở Bắc cực, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Báo cáo của Cơ quan quản lý Đại đương và Khí quyển cho biết, số lượng các loài tuần lộc đã giảm 56% chỉ trong hai thập kỷ gần đây. Nguyên nhân một phần là do thiếu thức ăn, ngoài ra mùa hè ấm lên còn có thể tăng nguy cơ nhiễm bệnh của các loài động vật nơi đây do ruồi và ký sinh trùng phát triển.

Nhiệt độ trung bình ở Longyearbyen đã tăng 3,7 độ C tính từ năm 1900, gấp hơn 3 lần so với nhiệt độ tăng trung bình của thế giới (khoảng 1 độ C).

Vào năm 2016, lối vào hầm lưu trữ hạt giống Doomsday – nơi lưu giữ hầu hết các loại hạt giống trên thế giới, đã bị ngập do mưa lớn./.